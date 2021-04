ponte buggianese. PARTE LA METANIZZAZIONE IN LOCALITÀ “FATTORIA”

Sarà realizzata una condotta per il gas per oltre un chilometro e 62 punti di consegna

PONTE BUGGIANESE. Ha aperto in questi giorni, il cantiere per la realizzazione della metanizzazione di quella denominata “Fattoria” che ricomprende un tratto di via Albinatico e due braccetti a sinistra e a destra per giungere alle prime case di via Fattoria stessa e di Via Volta.

L’intervento appaltato alla Cooperativa Appennino sarà eseguito in sub-appalto dalla Geomar che vedrà la realizzazione di una condotta gas per oltre 1 km e vedrà ben 62 punti di riconsegna gas.

Unitamente a questo intervento vi sarà la posa in opera della fibra.

A seguire con intervento successivo ci sarà l’estensione del gas su un tratto di via Fattoria, su via Giglio e su Via Ponte alla Guardia tramite l’unità territoriale di Pistoia.

È doveroso ringraziare la stessa società, in particolare i dirigenti Vittorio Ghione (Area mercato), Fabio Parenti (Realizzazione Investimenti), Fabrizio Fiaschi, Adele Martina Malfatti e Pier Giorgio Bessi dell’unità territoriale di Pistoia, per l’attenta vicinanza dimostrata al nostro territorio.

In questi giorni inoltre sono in fase di programmazione tutti i contatti propedeutici all’estensione della rete gas in Via Lima ed un tratto di Via Tredicina.

“Dal nostro insediamento – conclude il Sindaco Nicola Tesi – abbiamo puntato a fornire nuovi servizi a tutta la popolazione, con sempre una maggiore attenzione alle frazioni ed alle realtà territoriali di confine del territorio urbano.

Il nostro programma di sviluppo ed efficientamento comprende oltre otto chilometri di estensione gas già deliberati. Stiamo lavorando con Toscana Energia, azienda di cui il Comune è socio, affinché sul nostro territorio siano eseguite ulteriori estensioni gas al fine di ridurre l’impatto delle PM10 nella nostra area”.

[comune di ponte buggianese]