ponte buggianese. PER BEFANA ESTRAZIONE BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA DI NATALE

Si terrà anche la premiazione del Contest delle Vetrine del Centro Commerciale Naturale di Ponte Buggianese

PONTE BUGGIANESE. Per il giorno della Befana venerdì 6 gennaio ci sarà la premiazione della prima edizione della lotteria di Natale organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Ponte Buggianese.

I biglietti vincenti saranno estratti alle ore 10.00 presso la sala giunta del Comune in Piazza Banditori alla presenza del Sindaco Nicola Tesi e della Presidente del CCN Luana Grazzini.

I fortunati 5 vincitori della lotteria si aggiudicheranno:

1° PREMIO: Asciugatrice Candy 10 kg art. C50EH8A2DE-S – offerta dalla CONAD

2° PREMIO Serbatoio Inox 50 litri per alimenti – offerto da Ghidi Metalli

3° PREMIO macchina fotografica Rollei Since 1920 -Rollei Sportsline – offerta da Foto Ottica Pluto

4° PREMIO Set viaggio E. Coveri composto da 2 trolley 4 ruote e 1 beauty – offerto da Dini Shopping

5° PREMIO Prosciutto sgambato stagionato 7 kg – offerto da l’Angolo dei Sapori

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Nel caso in cui i vincitori non fossero presenti, saranno contattati per telefono.

In occasione dell’estrazione, saranno comunicati anche i negozi vincitori del contest delle vetrine e degli alberi di Natale, iniziativa ormai storica del CCN di Ponte Buggianese che vede il coinvolgimento anche del popolo di facebook che può votare mettendo un like sulle foto delle vetrine e degli alberi di Natale pubblicati sulla pagina facebook del CCN.

Quest’anno sono messi in palio 4 premi, 2 per la categoria Vetrina e 2 per la categoria Albero di Natale: Premio facebook e premio della giuria tecnica formata da rappresentanti dell’Amministrazione comunale e giornalisti.

Ricordiamo che le iniziative del Ccn di Ponte Buggianese sono realizzate con il sostegno del CAT Confesercenti di Pistoia e con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese.

[confesercenti pistoia]