ponte buggianese. RACCOLTA ALIMENTARE PER LE FAMIGLIE ITALIANE IN DIFFICOLTÀ

L’iniziativa è promossa dal locale Circolo di Fratelli d’Italia

PONTE BUGGIANESE. Il Circolo Fratelli d’Italia di Ponte Buggianese organizza la raccolta e la distribuzione di generi alimentari per famiglie italiane in difficoltà.

Si raccolgono generi alimentari di prima necessità, come latte, biscotti, pasta, farina, zucchero, sale, alimenti in scatola e a lunga conservazione.

Il cibo raccolto sarà distribuito con la massima riservatezza a coloro che ne faranno richiesta.

Nel nostro piccolo il nostro intento è quello di dare un aiuto modesto ma importante alle persone in difficoltà economica mettendo in moto un meccanismo virtuoso di solidarietà che rafforzi i legami comunitari all’interno del nostro paese, per questo chiediamo a tutti i cittadini che ne hanno la possibilità di darci una mano nella raccolta.

I recapiti ai quali fare riferimento, sia per donare che per ricevere aiuto, sono i numeri telefonici 329 7831770 – 334 6091559 – 347 4520382 e/o direttamente la sede di via G. Matteotti n. 7 a Ponte Buggianese aperta dal martedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19, il venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30, il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

[nadia lupori]