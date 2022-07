ponte buggianese. UNA IMPORTANTE PROMOZIONE PER MASSIMILIANO MASSIMI

È da qualche giorno Capitano dei Carabinieri. La dedica al figlio Massimo, scomparso nel 2014 in in incidente stradale

PONTE BUGGIANESE.. [a.b.] Il Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri Massimiliano Massini, 56 anni, docente alla Scuola allievi marescialli e brigadieri carabinieri di Firenze, insieme ad altri due colleghi del secondo corso RsatE è stato promosso Capitano dei Carabinieri.

Laureato in Scienza dell’Amministrazione all’Università di Siena, in Valdinievole dal 1988 con incarichi alla stazione di Ponte Buggianese, alla compagnia di Montecatini, alla sezione di Polizia Giudiziaria di Pistoia, alla stazione di Monsummano Terme e per 9 anni (tra il 2009 e il 2018 alla Stazione dei Carabinieri di Pescia) è anche Ufficiale e Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

“Dedico questa mia promozione — scrive — soprattutto al mio indimenticabile figlio Massimo (scomparso a 17 anni nell’ottobre 2014 in un incidente stradale a Ponte Buggianese, ndr), a mia figlia Michela e a mia moglie Monica, a mio genero, ai miei genitori, a mio fratello e mia sorella, a mio cognato, ai miei suoceri, ai miei nipoti, ai miei zii e zie, ai miei cugini e tutti i parenti, amici e colleghi di ogni ordine e grado, che mi sono stati sempre vicini sia nella buona che nella cattiva sorte, ma soprattutto nel dolore mai sopito nell’intimo del mio cuore, perché mi hanno supportato sempre sia nella scelta che nella perseveranza di quella che ormai tre anni fa è stata una svolta epocale nella mia lunga, adamantina, poliedrica, brillante e fortunata carriera militare”.

“Voglio poi dedicarla— continua — anche a tutti i miei ragazzi e ragazze del 6 e del 9 corso Marescialli che ho avuto il privilegio e l’onore di comandare in qualità di comandante/insegnante presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, che reputo tutti indistintamente dal primo all’ultimo figlie/figli putativi, nonché a tutti gli allievi del 10, 11 e 12 corsi allievi Marescialli che mi avranno come docente di tecnica professionale dal 01.09.2022 in poi.

Ringrazio infinitamente i miei superiori gerarchici e i colleghi dell’organizzazione territoriale e dell’organizzazione addestrativa, perché da tutti ho potuto imparare le condotte sia positive che continuo a mantenere ed ho fatto mie, sia gli atteggiamenti negativi che non ho mai imitato e insegno a non tenere assolutamente ai miei discenti.

Grazie mille a tutti i miei collaboratori che negli anni mi hanno aiutato, perché questo mio successo come mi è stato insegnato e come a mia volta insegno ai miei allievi, lo devo anche a loro”.

“Un bravo comandante, ricordati Massimi , mi è stato detto da un saggio maresciallo che è stato anche il mio primo ed indimenticabile comandante di stazione, il maresciallo maggiore Francesco Flavio Giuliano, raggiunge ogni obiettivo operativo e di progressione in carriera, privilegiando il lavoro di squadra pur avendo sempre lui l’ ultima parola e decidendo secondo scienza e coscienza, assumendosi la completa responsabilità di tutto ciò che avverrà“.

“Io di questo insegnamento—- conclude Massimi — ne ho fatto tesoro e nel mio piccolo l’ho sempre donato a chiunque ha scelto e condiviso la mia stessa missione professionale”.

Massimi è autore del libro di sonetti in romanesco dal titolo Padre pe sempre pensieri in vernacolo romanesco (ctl editore Livorno) i cui proventi saranno interamente devoluti all’Associazione Massimo Massimi Onlus di cui è Presidente.