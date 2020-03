ponte. RITARDATA CHIUSURA DEI PARCHI E GIARDINI: SOTTOVALUTAZIONE DEL PERICOLO O PREGIUDIZIO POLITICO?

PONTE BUGGIANESE. I partiti del Centrodestra locale Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi con l’Italia prendono atto con estrema soddisfazione che il Sindaco di Ponte Buggianese ha finalmente firmato, in data 18 marzo, una ordinanza con la quale chiude al pubblico giardini, parchi, ciclodromo e aree a verde comunali, come dagli stessi partiti sollecitato in data 13 marzo.

Riteniamo che in tempi come quelli che stiamo vivendo il Sindaco, qualsiasi Sindaco, dovrebbe coinvolgere le minoranze, anche solo per avere un parere, quando si tratta della salute pubblica.

Rileviamo invece che il Sindaco Tesi quando ha ricevuto le prime segnalazioni da parte nostra si è limitato a rispondere su valdinievoleoggi.it che in base ai controlli della Polizia Municipale non risultavano assembramenti e ha invitato il nostro consigliere comunale ad inviare le foto che attestavano quanto da lui dichiarato (?) ricordando al contempo che ci si muove solo per necessità, con ciò fornendo pure un brutto esempio di comicità involontaria.

Constatiamo che a distanza di cinque giorni, nei quali l’apertura di parchi e giardini ha potuto costituire potenziale fonte di contagio, il Sindaco con l’ordinanza n.20 ha dovuto prendere atto della realtà con pericoloso ritardo, contraddicendo la sicumera precedentemente esibita.

Non sappiamo se il Sindaco non abbia tenuto conto della richiesta del Centrodestra per pregiudizio di tipo politico o per colpevole sottovalutazione del potenziale pericolo, ma facciamo notare che quando si parla della salute pubblica non si può mai prendere sottogamba qualsiasi segnalazione ed è meglio sempre una precauzione in più piuttosto che in meno. La tutela della salute pubblica, infatti, dovrebbe essere il primo dovere del Sindaco.

Abbiamo fatto un’altra richiesta al Sindaco: che chieda ad Alia Servizi Ambientali Spa di provvedere, per il periodo di emergenza, a una sanificazione periodica di strade e luoghi pubblici aperti e chiusi con oneri a suo carico, in quanto ci sembra il minimo che in un periodo nel quale parecchie aziende e dipendenti si interrogano su se e quando potranno tornare al lavoro il gestore dei servizi ambientali dia il suo contributo a una città che ha pagato lautamente in anticipo un servizio che è cominciato l’anno successivo.

Rileviamo che il Sindaco non si è dimostrato disponibile ad inoltrare la richiesta, adducendo parere della Protezione Civile Regionale che afferma che non esistono evidenze dell’efficacia di tale pratica. Facciamo notare al Sindaco che in questo periodo la sanificazione, che sia efficace o meno, la stanno facendo tantissimi comuni, possiamo citare Firenze, Pisa, Prato, Livorno, Viareggio, Pescia, praticamente tutti i comuni dell’Empolese, Roma, Milano, Torino, Venezia e numerosissimi altri, come peraltro documentato da numerosi servizi dei telegiornali; a Viterbo è stato lo stesso gestore dei servizi ambientali a offrirsi di provvedere alla sanificazione.

Facciamo anche notare che il Governo della seconda potenza economica del mondo durante la fase acuta dell’epidemia la sanificazione delle strade la faceva spesso, come documentato dagli stessi telegiornali, e probabilmente in tema di pratiche contro il coronavirus ne sa più la Cina, con tutto il rispetto, della Protezione Civile Regionale.

Compito del Sindaco dovrebbe essere quello di amministrare la città nell’interesse dei cittadini che pagano già profumatamente la Tari, non quello di preoccuparsi di non disturbare Alia.

[buonamici— centrodestra ponte buggianese]