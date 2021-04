ponte sospeso. VERIFICHE AGLI STRALLI PER ESCLUDERE EVENTUALI DANNI

Le abbondanti nevicate di gennaio avevano infatti causato la caduta di diverse piante tiranti laterali

MAMMIANO. Il Ponte Sospeso di Mammiano sarà sottoposto a un controllo tecnico generale sia per una verifica periodica sia per escludere eventuali danni o cedimenti verificatisi in seguito alle agli eventi meteorologici avversi di inizio anno.

Le abbondanti nevicate di gennaio avevano infatti causato la caduta di diverse piante tiranti laterali che collegano l’impalcato del Ponte Sospeso a terra e lo rendono stabile nei confronti delle oscillazioni laterali.

Per escludere eventuali danni o cedimenti riportati dagli stralli laterali o da questi indotti alla struttura principale, l’Ufficio tecnico “Area lavori pubblici” del Comune di San Marcello Piteglio ha incaricato un professionista esterno per verificare e controllare lo stato di manutenzione del ponte, con particolare attenzione agli elementi portanti, nonché alla definizione delle attività eventualmente necessarie.

Marco Ferrari

[marcoferrari@linealibera.info]

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: