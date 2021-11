PONTE VIA CAVA-VIA DI VITTORIO, OVATTONI (CENTRODESTRA): “DISAGI, DEGRADO E DISSERVIZI”

“Atti vandalici, vetri rotti e ascensori fuori uso; questa è la fotografia che ritrae lo stato in cui versa il ponte che comunica Via Cava con Via Giuseppe Di Vittorio, a pochi passi da Parco Prato”

PRATO. La scorsa settimana, dopo una serie di segnalazioni ricevute da alcuni residenti, mi sono recata sul luogo per verificare le condizioni del ponte oggetto di reclamo.

Dopo un attento sopralluogo ho rilevato atti vandalici come scritte sulla struttura, vetri rotti e telecamere divelte — commenta Ovattoni. Ma la cosa peggiore è stata constatare gli ascensori fuori servizio. È inaccettabile un disservizio del genere. Fregarsene degli invalidi e di chi ha bisogno dell’ascensore per attraversare la superstrada è veramente vergognoso — sottolinea la consigliera.

Vengono pagate tasse su tasse e poi dobbiamo subire l’inerzia, la negligenza e il menefreghismo grave della giunta comunale. L’amministrazione — precisa l’esponente politica — ha l’obbligo giuridico e morale di far funzionare le varie strutture cittadine.

Su questa vicenda — conclude Patrizia Ovattoni — presenterò un’interrogazione e mi mobiliterò affinché la struttura in esame venga ripristinata in modo tale che la stessa possa tornare ad essere pienamente utilizzabile da tutti e ad avere un aspetto decoroso.

Patrizia Ovattoni – Consigliere Comunale Gruppo Centrodestra