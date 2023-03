potere al popolo. CRISI GLOBALI E AFFARI DI PIOMBO

Domenica 12 marzo alle 18 al Circolo Arci Ho Chi Minh di Pistoia la presentazione del libro di Futura D’Aprile

PISTOIA. In un momento storico in cui la guerra e le armi sono tornate centrali nell’agenda mediatica ed anche nella vita di tutti noi, timori e tante domande affollano la nostra mente.

Il libro Crisi globali e affari di piombo della giornalista Futura D’Aprile, con l’introduzione di Padre Alex Zanotelli, che Potere al Popolo Pistoia Valdinievole presenterà con la collaborazione del Circolo Arci Ho Chi Minh domenica 12 marzo alle ore 18 ci aiuta a trovare le risposte.

Il saggio, ben documentato, fornisce il panorama dell’industria italiana della Difesa e spiega quali sono le leggi che regolano il commercio di materiale bellico, e quanto queste vengono aggirate dal nostro Paese.

Dimostra come e quanto le armi esportate dall’Italia contribuiscono al perdurare dei conflitti bellici, alla repressione degli oppositori di regimi autoritari, a causare migrazioni forzate verso un’Europa che per tutta risposta investe sempre più denaro pubblico nel rafforzamento dei respingimenti e dell’esternalizzazione delle frontiere.

Analizza le criticità e ricostruisce lo stretto rapporto tra l’industria bellica e i Governi italiani che si sono alternati negli ultimi anni

Aiuta a comprendere quanto i diritti umani e i principi della nostra Costituzione siano violati, quanto i conflitti sono vantaggiosi per le grandi industrie della Difesa, perché il settore delle armi non conosce mai crisi ma solo crescita e ingenti profitti.

L’evento, che si inserisce nella campagna di adesioni a Potere al popolo, prosegue con una cena e con musica dal vivo.

[biagioni — potere al popolo]