povera città. BUON NATALE DELL’AMMUCCHIATA!

Come vedete, Linea Libera, che sta davvero dalla parte della «gente comune» (non come disse improvvidamente il falsificante dottor Tommaso Coletta quando si presentò ai pistoiesi), è una testata inclusiva e imparziale

Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete [Mt 7, 15]

NELLA CITTÀ DI CINO E VANNI FUCCI

SOLO UNA COSA RESTA: CHE TU CIUCCI.

COSÌ TROVARE PUOI SOLDI E LAVORO

E FAR FORTUNA COME SOUMAHORO!

Alessandro Tomasi, vassallo del senatore di “vanga & zappa”, S.E. il sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra, carissimo alla Giorgia, che vive non soltanto con i meloni in mano, ma vieppiù con le fette di salame sugli occhi, ha lanciato il solito ritornello dell’accensione dell’albero di Natale. Bravo!

Linea Libera, giornale bastian contrario per natura e per posizione, in primo luogo perché pensa con la propria testa (cosa non più di moda oggi), in secondo perché ha una coscienza che brilla come un diamante al sole – come dimostra il trattamento riservàtogli dalla procura e dal tribunale di Pistoia, tendenzialmente orientati a difendere più le illegalità che chi la legge vorrebbe che fosse applicata e rispettata –; Linea Libera ha pensato di esprimere il suo punto di vista con questa battutaccia a vignettaccia da Vernacolieraccio irrispettoso.

Il fuoco è bello, dice D’Annunzio in una delle sue più famose opere. Ed è purificatore: non per nulla anche la santa romana chiesa cattolica apostolica alla fine brucia e incenerisce gli oggetti che sono passati dalle mani di Satana.

