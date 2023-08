pracchia in musica festival. TREKKING & MUSICA

Musica, guide GAE porteranno i camminatori alla Croce dei Prati, con vista mozzafiato sul Corno alle Scale, e qui ci sarà un concerto dei Cantaluna, che eseguiranno musiche, danze, antiche melodie dall’Italia e dal Mondo

PISTOIA. Oggi Giovedì 24 agosto Pracchia in Musica Festival presenta “I sentieri della musica: Trekking&Musica” In collaborazione con la Pro Loco di Frassignoni e con Massimo Mariani, guida escursionistica GAE, un momento per scoprire il bellissimo Appennino pistoiese e ascoltare a Croce dei Prati, davanti ad un panorama mozzafiato, un concerto dell’ensemble Cantaluna.

“Il sesto appuntamento di questa decima edizione del festival presenta una nuova collaborazione. Uniremo il trekking e la musica grazie a esperte guide GAE che accompagneranno i camminatori per bellissimi sentieri in mezzo al bosco” dice Alberto Spinelli, direttore artistico del festival.

“La camminata avrà come meta Croce dei prati, un luogo di grande suggestione sopra Frassignoni. Alla fine della salita si trova un prato con una vista mozzafiato sul Corno alle Scale. Questo panorama sarà il “fondale” per un concerto dell’ensemble Cantaluna che presentano un bel repertorio popolare e, soprattutto, portano uno strumento che penso in questi luoghi non sia mai arrivato”.

La giornata prevede per i camminatori più esperti ritrovo e partenza alle ore 11 alla stazione di Pracchia, mentre, alle ore 14,30, camminata per tutti con ritrovo al Circolo di Frassignoni. La partecipazione è gratuita, ma per il trekking è necessario prenotare (Massimo Mariani 3475329001).

È possibile raggiungere Croce dei Prati anche in auto. L’ensemble Cantaluna (Marco Fabbri, fisarmonica; Laura Francaviglia, chitarra e percussioni; Fabio Galliani, ocarine e figulino; Barbara Giorgi, voce) eseguiranno musiche, danze e antiche ballate italiane e dal mondo.

