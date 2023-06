PRATO CAPITALE DELL’ALT-ROCK, TORNA L’OFF TUNE FESTIVAL

Da giovedì 29 giugno a sabato 1 luglio 2023 a Officina Giovani – Prato

PRATO. La “bibbia” del rock Rolling Stone l’ha inserito tra gli eventi da non perdere, sui social si rincorrono like e commenti positivi. Grande è l’attesa per l’edizione 2023 dell’Off Tune Festival, da giovedì 29 giugno a sabato primo luglio ai Cantieri Culturali di Officina Giovani, a Prato.

Un amore di festival votato all’alt rock che vedrà protagonisti Kurt Vile and The Violators, Fujiya & Miyagi, Eggy, Pierpaolo Capovilla, New Candys, Uzeda, Gazebo Penguins, Robox, Tutte Le Cose Inutili e molti altri ospiti. Due palchi affollatissimi ma anche mostra-mercato di dischi, manifesti e memorabilia, area kids, ristoro di qualità. E dei 16 concerti in programma, più della metà è a ingresso gratuito.

Si parte con un’anteprima a ingresso libero, giovedì 29 giugno, insieme a una forza della natura del post-hardcore, i Gazebo Penguins, alla prese con il nuovo album “Quanto”. Apre la serata il cantautorato punk dei Tutte Le Cose Inutili, chiudono i Tanks And Tears, tra reminiscenze post punk e grunge.

Off Tune Festival entra nel vivo venerdì 30 giugno e da Brighton approdano Fujiya & Miyagi, quattro lustri di onoratissimo electro pop intriso di krautrock e disco, come certifica “Slight Variations”, l’ultima fatica: raffinati in studio quanto scatenati dal vivo.

Sempre sul palco uno, da Catania, il noise rock degli storici Uzeda e il power trio mascherato Robox. Stessa sera, ma sul palco due, a ingresso libero, il garage rock dei Go!Zilla e il punk rock dei Fernandhell, il nuovo progetto di Livio Montarese, fondatore dei The Peawess.

Icona dell’alt-folk e dello psych-pop a stelle e strisce, Kurt Vile è l’headliner della lunga giornata di sabato primo luglio, sempre a Officina Giovani di Prato. Affiancato dai The Violators, Kurt Vile porta in dote l’album “(watch my moves)”, ultimo capitolo di una discografia segnata da collaborazioni eccellenti e sospesa tra atmosfere oniriche e slanci radiosi.

Divide il palco con i New Candys, una tavolozza di psichedelia, rock, garage e noise – e una recente collaborazione con Bugo – e con la cantautrice belga Camille Camille.

Dal grunge dei Drop Circles al sound urticante di Pierpaolo Capovilla: il palco due, quello a ingresso libero, accende i mixer alle 16 e li spegne a notte inoltrata. Dopo la militanza nel Teatro degli Orrori, Pierpaolo Capovilla si è accasato con I Cattivi Maestri: l’album eponimo alterna cazzotti e carezze, “per raccontare questi tempi di violenza e sopraffazione, il Paese e il mondo in cui viviamo”.

Da non perdere per nessun motivo il live degli Eggy, surrealisti della no wave, del krautrock e del pop: da Melbourne con un nuovo album “With Gusto” e i fari puntati della critica. Al pomeriggio anche il post-hardcore dei Lleroy e l’elettronica dei Wicked Expectation. Si chiude, sempre a ingresso libero (dalle ore 23), con la Cencio’s Night: suoni, dj, artisti e memorabilia dello storico live club pratese.

“Con Off Tune Festival torna al centro della Prato Estate la musica di qualità che non è possibile ascoltare altrove – ha spiegato l’assessore alla Cultura Simone Mangani – E torna Officina Giovani come luogo perfetto per i live”.

Per i concerti con biglietto si spendono 12 euro (venerdì) e 20 euro (sabato). Prevendite sul sito ufficiale www.offtunefestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Off Tune Festival è organizzato da A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park, con il sostegno di Comune di Prato, Città di Prato – Officina Giovani, Unicoop Firenze e Publiacqua. Nell’ambito di Prato Estate 2023. Info e dettagli sul sito ufficiale www.offtunefestival.it e sui canali social del festival.

Orari, Line up completa ed eventi paralleli:

Giovedì 29 giugno 2023 (ingresso gratuito)

> Apertura area festival con ingresso libero ore 18,30

Palco 1 (ingresso libero)

ore 22,00 > GAZEBO PENGUINS

ore 21,00 > TUTTE LE COSE INUTILI

Palco 2 (ingresso libero)

ore 23,45 > TANKS AND TEARS

Venerdì 30 giugno 2023

> Apertura Area Festival con ingresso libero ore 18

Palco 1 (ingresso 12 euro)

Ore 23,00 > FUJIYA & MIYAGI

Ore 22,00 > UZEDA

Ore 21,00 > ROBOX

Palco 2 (ingresso libero)

Ore 23,45 > GO!ZILLA

Ore 19,30 > FERNANDHELL

Sabato 1 luglio 2023

> Apertura Area Festival con ingresso libero ore 16

Palco 1 (ingresso 20 euro)

Ore 22,30 > KURT VILE AND THE VIOLATORS

Ore 21,40 > NEW CANDYS

Ore 21,00 > CAMILLE CAMILLE

Palco 2 (ingresso libero)

Ore 23,45 > PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI

Ore 19,30 > EGGY

Ore 18,30 > LLEROY

Ore 17,30 > WICKED EXPECTATION

Ore 16,30 > DROP CIRCLES

Ore 23,00 > CENCIO’S NIGHT

www.offtunefestival.it

Da giovedì 29 giugno a sabato 1 luglio

c/o Officina Giovani – Cantieri Culturali Ex Macelli

Piazza dei Macelli, 4 Prato

www.offtunefestival.it

[marco mannucci]