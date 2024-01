PRATO “HYDROGEN VALLEY”. LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA: “COSÌ PROTAGONISTI TRANSIZIONE GREEN”

Francesco Cappelli: “Amministrazione ci pensi concretamente. Opportunità per nascente Multiutility e PIN”.

PRATO. Fare di Prato una “Hydrogen Valley”. È ciò che sostiene il Coordinatore Comunale di Forza Italia Prato, Francesco Cappelli, che lancia un appello all’Amministrazione Comunale affinché “sostenga attivamente la Clean Hydrogen Partnership, un programma di finanziamento pubblico-privato volto a promuovere l’idrogeno pulito e accelerare la transizione verso un’economia più sostenibile”.

Il bando, aperto il 17 gennaio, offre “un’opportunità unica per Prato: diventare una “Hydrogen Valley”, contribuendo così alla creazione di un futuro energetico più verde e sostenibile. Con un totale di 113,5 milioni di euro disponibili attraverso Horizon Europe, questo programma sostiene progetti di ricerca e innovazione lungo l’intera catena del valore dell’idrogeno”.

L’invito all’Amministrazione Comunale è quello di “giocare un ruolo attivo nella promozione di questo evento presso le aziende private del territorio”. La partecipazione delle imprese è fondamentale per il successo della Clean Hydrogen Partnership e per la realizzazione di una Hydrogen Valley a Prato.

Francesco Cappelli sottolinea che questo impegno può rappresentare “un potenziale volano per attrarre investimenti in città: abbracciando l’innovazione e l’economia verde, possiamo diventare un polo d’attrazione per investitori interessati a sostenibilità e tecnologie avanzate”.

“Riteniamo, inoltre, che questa iniziativa – prosegue Cappelli – possa essere di sicuro interesse anche per la Multiutility che sta nascendo a Prato. La Clean Hydrogen Partnership offre un’opportunità strategica per la Multiutility di partecipare a progetti all’avanguardia nell’ambito dell’idrogeno pulito, contribuendo così alla crescita economica e al benessere della nostra comunità”.

L’evento nazionale di approfondimento del Bando 2024, in programma l’8 febbraio a Roma, organizzato da ENEA e H2IT, rappresenta un’opportunità unica per le imprese pratesi di essere protagoniste nel settore dell’idrogeno pulito. Prato, posizionandosi come interlocutore chiave per tutta l’area fiorentina e pistoiese in questo ambito, può svolgere un ruolo cruciale nel promuovere una transizione energetica sostenibile a livello regionale.

Inoltre, Forza Italia Prato invita l’Amministrazione Comunale “a organizzare un tavolo di discussione con le associazioni di categoria e le imprese locali per avviare una seria e costruttiva conversazione sull’argomento. Questo tavolo di discussione sarà un passo fondamentale per coinvolgere tutte le parti interessate e sviluppare strategie condivise per la promozione e l’implementazione delle iniziative legate all’idrogeno pulito a Prato”.

Infine, Cappelli sottolinea che questa è una sfida impegnativa e affascinante che proietterebbe Prato nel futuro come città all’avanguardia, pronta ad abbracciare le opportunità di un’economia sempre più sostenibile.

[lorenzo somigli]