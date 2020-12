prato. IL PRESTITO TORNA ANCHE NELLE BIBLIOTECHE NORD E OVEST

La Lazzerini chiusa martedì 8 dicembre per Festa Immacolata. Sul sito le ultimissime novità della biblioteca da prenotare online. Da mercoledì 9 dicembre le Biblioteche Ovest e Nord “P. Impastato” riattivano il prestito su prenotazione, ma sarà via mail o via telefono

PRATO. Le biblioteche della città rafforzano il servizio di prestito su prenotazione. Così dopo la Lazzerini, anche le Biblioteche Ovest e Nord “P. Impastato” riattivano il prestito da mercoledì 9 dicembre. Mentre per la Lazzerini i materiali si prenotano online, per le Biblioteche Nord e Ovest le prenotazioni dovranno essere invece effettuate via mail oppure via telefono, quest’ultima solo come seconda possibilità (bibliotecaovest@comune.prato.it – tel. 0574 1837502; bibliotecanord@comune.prato.it – tel. 0574 463298).

Dopo aver prenotato, l’utente verrà contattato da un bibliotecario per fissare l’appuntamento per il ritiro. Si entra senza prenotare solo per le restituzioni, una sola persona per volta nel pieno rispetto delle norme anti-covid: alla Biblioteca Ovest il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 18, alla Biblioteca Nord negli stessi giorni ma dalle 14 alle 19.

E a proposito di restituzioni, da oggi lunedì 7 dicembre la Biblioteca Lazzerini amplia gli orari in cui è possibile entrare, ma solo su ingressi rigorosamente contingentati: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Intanto, visto che in questo momento non si può godere del piacere di curiosare tra gli scaffali, la Lazzerini ha pubblicato sul suo sito web le ultime 100 novità di letteratura dal titolo “Prenotami online! ”. Si tratta degli ultimissimi acquisti della biblioteca: cliccando sulle copertine che incuriosiscono di più si potrà leggerne l’estratto, cercare i titoli sul catalogo e prenotarne fino a 11 con il servizio ‘Prestito Online’.

In più, sempre sul sito gli utenti potranno trovare l’ultimo numero di “Un mese da leggere”: la rassegna di questo mese dal titolo “Racconti per l’attesa” è dedicata ai tanti consigli di lettura per aspettare insieme il Natale. Per chi ha difficoltà con la prenotazione online, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 è sempre attivo il servizio di assistenza telefonica al numero 0574 183 7811.

E a proposito di periodo natalizio, la Biblioteca Lazzerini sarà chiusa domani martedì 8 dicembre come di consueto, per la Festa dell’Immacolata.

Tutte le info su: www.bibliotecalazzerini.prato.it

[comune di prato]