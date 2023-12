PRATO, MAZZETTI (FI), BENE L’ASSEGNAZIONE DI 18 NUOVI POLIZIOTTI

Segnale di attenzione e vicinanza concreta a territorio complesso

PRATO. “L’impegno profuso quotidianamente dalle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza e il presidio del territorio è encomiabile, soprattutto in un contesto non semplice come quello di Prato.

Per questo, accolgo con estremo favore la notizia dell’assegnazione di 18 nuovi poliziotti alla Polizia di Stato pratese. Sono sicura che contribuiranno a migliorare la sicurezza nel nostro territorio.

Da sempre chiediamo più attenzione alla realtà di Prato da parte degli organi centrali: questo è un passo avanti”.

Lo afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e coordinatore provinciale degli azzurri.

[lorenzo somigli]