PRATO. Si è tenuta stamani 20 febbraio, in piazza delle Carceri, la cerimonia per la deposizione della corona di fiori al Monumento ai Caduti e subito dopo, nel salone consiliare di Palazzo comunale, la seduta del Consiglio comunale dei ragazzi, a conclusione di un percorso disciplinare svolto dai giovani del Consiglio con lo storico Loris Giuriatti.

Tante le scuole pratesi che hanno partecipato al progetto sul tema dei dispersi della Prima guerra mondiale e che hanno proiettato durante la seduta i video realizzati con lo storico Loris Giuriatti in onore di Giuseppe Nannicini, soldato pratese deceduto all’età di 29 anni nel corso della Grande Guerra e i cui resti sono stati ritrovati a Mussolente, Comune della provincia di Vicenza.

Presenti alla seduta il sindaco Matteo Biffoni, il Prefetto di Prato Adriana Cogode, l’assessore ai Gemellaggi Gabriele Bosi, l’assessora alla Polizia Municipale Flora Leoni, il sindaco del Comune di Mussolente Cristiano Montagner, insieme all’assessora Ellena Bontorin, lo storico Loris Giuriatti, il presidente del Consiglio Comunale Gabriele Alberti, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma di Prato e i ragazzi membri del Consiglio.

“Dopo tre lezioni on line — scrive l’assessore Gabriele Bosi — oggi ci siamo ritrovati tutti insieme con gli studenti e i professori in Salone consiliare. Abbiamo parlato del lavoro svolto in questi mesi e i ragazzi hanno potuto raccontare la loro esperienza, facendoci vedere i video che avevano elaborato sul tema. È stata davvero una bella mattinata, all’insegna della Memoria e della condivisione dei valori di pace e di cittadinanza”.

