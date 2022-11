PRATO SCELTA COME SEDE DI MAJOR CITIES OF EUROPE 2023

L’annuncio durante la conferenza annuale 2022 a Larissa in Grecia

PRATO. “È con piacere che annunciamo che la prossima conferenza annuale 2023 del network europeo Major Cities of Europe si terrà a Prato” dichiara l’assessore all’Innovazione tecnologica Benedetta Squittieri.

Con questo annuncio, al termine della conferenza annuale 2022 in corso a Larissa, Grecia, è stata ufficializzata la notizia.

Dopo 10 anni il prestigioso evento che raggruppa tutti i membri del network torna nella nostra città con l’obiettivo di scambiare idee, strategie, esperienze e soluzioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tre giorni per parlare di città intelligenti attraverso la partecipazione di illustri relatori provenienti da città europee al fianco di esperti del mondo ICT e accademico.

Major Cities of Europe (MCE), fondata nel 1982, è un’organizzazione indipendente che riunisce i Direttori Informatici/Manager dei Sistemi Informativi e dei Servizi Innovativi europei ed internazionali.

Attività chiave di MCE è l’organizzazione della Conferenza annuale sulle tematiche dell’ICT relative all’innovazione nell’ambito della pubblica amministrazione locale e delle città, alla quale partecipano centinaia di esperti delle tecnologie dell’’nformazione e della comunicazione di diverse città europee e di aziende specializzate.

“La città di Prato, da sempre attiva sui temi dell’innovazione è il luogo perfetto per ospitare la conferenza annuale di MCE e sarà riferimento europeo per il digitale con ospiti e partecipanti da tutta Europa e dal mondo” – dichiara l’assessore all’innovazione Benedetta Squittieri — “la scelta della nostra città arriva certamente in un momento di profonda trasformazione in chiave di innovazione sui temi del digitale e delle nuove tecnologie abilitanti grazie anche ai molteplici progetti in corso: Prisma, Agenda Digitale Prato, Prato Smart City”.

Per approfondimenti sul network Major Cities of Europe: https://www.majorcities.eu/conferences/2022-larissa/

Scopri dove si sono svolte tutte le conferenze annuali di Major Cities of Europe: https://www.majorcities.eu/conferences/

[comune di prato]