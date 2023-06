PRATO VISTA DAL FIUME, PROSEGUONO LE VISITE GUIDATE IN GOMMONE

Sul Bisenzio alla scoperta della città da un punto di vista inusuale

PRATO. Con la bella stagione è tornata la quinta edizione del ciclo di visite guidate “Prato vista dal fiume”, un viaggio all’insegna dell’arte da un punto di vista insolito: in gommone sul fiume Bisenzio.

L’iniziativa offre la possibilità di vivere un’esperienza unica: vivere uno “scampolo” di città in modo dinamico e consapevole, ma anche divertente! Con l’aiuto di un esperto Aican (Associazione Italiana Canoa Canadese) sarà possibile percorrere, in gommone, il tratto fluviale tra il Ponte alla Passerella e il Ponte XX Settembre, e nel contempo ascoltare ammirare, insieme a noi, le bellezze storico-artistiche che si affacciano sul fiume. Si tratta di coniugare la valorizzazione dell’arte e le ricchezze naturali e paesaggistiche che ci circondano.

Le visite saranno sia in orario serale, quando i rumori della città si placano e l’atmosfera lungo il fiume si fa davvero magica, sia in orario mattutino.

Ecco il programma con le prossime date:

Mercoledì 21 giugno con doppio turno alle 19.30 e il secondo alle 20.30

Domenica 25 giugno con doppio turno alle 10.00 e il secondo alle 11.00

Mercoledì 28 giugno con doppio turno alle 19.30 e il secondo alle 20.30

Mercoledì 05 luglio con doppio turno alle 19.30 e il secondo alle 20.30

Mercoledì 12 luglio con doppio turno alle 19.30 e il secondo alle 20.30

Mercoledì 19 luglio con doppio turno alle 19.30 e il secondo alle 20.30

Mercoledì 26 luglio con doppio turno alle 19.30 e il secondo alle 20.30

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria; è richiesto inoltre un abbigliamento adeguato e, per questioni di sicurezza, la visita è soggetta ad alcune limitazioni di peso, età e condizioni di salute che verranno indicate al momento della prenotazione. È possibile partecipare alla visita dai 6 anni in sù ma accompagnati e sotto la tutela dei familiari; il costo della visita guidata è di 25,00 euro a persona.

Per prenotare contattare Prato Cultura al 340 510 1749 (telefono e WhatsApp attivo dal martedì al sabato dalle 10 alle 16.30 e la domenica dalle 13 alle 16.30), all’indirizzo pratocultura@gmail.com o sul sito www.pratocultura.it

[prato cultura]