prc. “101 ANNI DEI COMUNISTI IN ITALIA E A PISTOIA”

La mostra rimarrà aperta dal 19 al 26 gennaio nei locali della Federazione provinciale in via XX Settembre, 9

PISTOIA. Mercoledì 19 gennaio alle ore 18,30, nei locali della Federazione provinciale di Rifondazione Comunista di Pistoia, in via XX Settembre 9 – Pistoia, alla presenza del Segretario Regionale Toscano del P.R.C. Alessandro Favilli, verrà inaugurata la mostra “101 anni dei Comunisti in Italia e a Pistoia”.

Con questa mostra, tratta in gran parte da materiali del P.C.I. dell’area pistoiese e della piana, vogliamo chiudere il centenario per la nascita del P.C.I. e aprire una riflessione sull’evoluzione dei movimenti per l’emancipazione sociale e politica del mondo del lavoro e la necessità di una svolta profonda nella politica di questo Paese.

La mostra rimarrà aperta dal 19 al 26 gennaio tutti i giorni, con orario dalle 17,30 alle 19,30.

Naturalmente, valgono anche in questa occasione le norme per la gestione Covid 19 (possesso di Green Pass e distanze).

[bechini – rifondazione comunista pistoia]