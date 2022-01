prc. CHIEDIAMO LE IMMEDIATE DIMISSIONI DI ALESSIO BARTOLOMEI

L’intervento di Ivano Bechini

PISTOIA. Le dichiarazioni di Alessio Bartolomei segnalano un totale disprezzo per chi – come medici e infermieri in prima fila ma anche volontari e tante altre figure del mondo sanitario e non solo – si sta impegnando fino in fondo e spesso anche oltre contro gli effetti devastanti della pandemia.

Dichiarare che le misure sanitarie, evidentemente contraddittorie e insufficienti per contenere adeguatamente la pandemia, abbiano il sapore del nazismo come ha fatto Bartolomei, significa aver perso il senso della misura oltre che il rispetto dell’istituzione di cui – inopinatamente – è un rappresentante.

Alessio Bartolomei non è degno di quella istituzione!

Le parole hanno un senso e quando uno fa l’amministratore pubblico non può permettersi follie verbali sui concetti estremamente pesanti. Alessio Bartolomei deve dimettersi subito!

Il Segretario provinciale di Rifondazione Comunista Ivano Bechini