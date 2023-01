PRECIPITA CON L’ULTRALEGGERO DOPO AVERE COLPITO UN CAVO DELL’ALTA TENSIONE, MUORE A 80 ANNI

È successo nel pomeriggio a Iolo. Il mezzo era partito dal campo di volo I Pinguini di Santonuovo. Inutili i tentavi di rianimazione

QUARRATA —PRATO. Era partito dal campo di volo I Pinguini di Santonuovo sul suo elicottero ultraleggero quando, mentre stava facendo ritorno a Quarrata, è caduto in un campo, nella zona del Coderino nel comune di Prato a poca distanza dalla sua abitazione di via Per Iolo.

A perdere la vita Francesco Nencini, 80 anni, titolare di un’azienda tessile della zona.

Secondo una prima sommaria ricostruzione l’anziano pilota sarebbe atterrato nei pressi della sua abitazione ma nel ripartire il mezzo che stava pilotando avrebbe urtato il cavo dell’alta tensione precipitando poi a terra.

Secondo quanto riportato da “Notizie di Prato” sarebbero stati gli stessi residenti a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118, carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale e i tecnici Enel per la messa in sicurezza della linea elettrica.. Il pilota, unico occupante, è stato estratto dalla cabina del velivolo ma, dopo vari tentativi di rianimazione, il medico ha purtroppo dichiarato il decesso. Dell’accaduto è stato avvisato anche l’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, per gli accertamenti di competenza.

LE FOTO DEI VIGILI DEL FUOCO