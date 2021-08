prefettura. ALTRO FINE SETTIMANA DI CONTROLLI INTERFORZE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA, ELEVATE SANZIONI PER OLTRE 4 MILA EURO

L’attività di monitoraggio posta in essere risulta ora rafforzata alla luce della sottoscrizione, nel febbraio scorso, dell’Accordo per lo svolgimento coordinato dei servizi di Polizia Locale in materia di sicurezza stradale e contrasto delle violazioni ambientali

PISTOIA. Proseguono senza sosta i servizi coordinati di vigilanza da parte della Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Polizie Locali sulla sulle principali arterie stradali che attraversano questo territorio provinciale, interessate, specialmente nel periodo estivo, da utenti che – transitando a velocità elevata e con condotte non sempre rispettose del Codice della Strada – determinano situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

L’attività di monitoraggio posta in essere, che aveva già recato proficui risultati nella scorsa estate, risulta ora rafforzata alla luce della sottoscrizione, nel febbraio scorso, dell’Accordo per lo svolgimento coordinato dei servizi di Polizia Locale in materia di sicurezza stradale e contrasto delle violazioni ambientali, fortemente voluto dal Prefetto Gerlando Iorio e sottoscritto dalle Amministrazioni locali della provincia.

Nei giorni scorsi, sulle strade di questa provincia e, in particolare sulla SS. 64 “Porrettana”, le Forze di Polizia hanno controllato 90 veicoli di cui 37 autovetture e 53 motocicli, sono state irrogate 20 sanzioni, delle quali 8 per eccesso di velocità, 4 per mancato rispetto della segnaletica stradale.

Dall’esito dei citati controlli, 2 persone sono state denunciate a piede libero per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di oltre 0,80 g/l, 2 autoveicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per 180 gg., 1 carta di circolazione ritirata, 4 patenti ritirate e sospese.

Il valore complessivo delle sanzioni elevate è stato pari a circa 4.142 euro.

