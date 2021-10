prefettura. CHIESTA MASSIMA ATTENZIONE ALLE FORZE DI POLIZIA SULL’OBBLIGO DI GREEN PASS

Ieri si è riunito il comitato ordine e sicurezza pubblica

PISTOIA. Il prefetto Gerlando Iorio ha convocato una riunione del comitato ordine e sicurezza pubblica – al quale sono stati invitati il presidente della Provincia di Pistoia e i sindaci dei comuni di Pistoia, Agliana, Montecatini Terme, Pescia e Quarrata – allo scopo di richiamare l’attenzione sull’entrata in vigore del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

In particolare, il prefetto ha richiamato l’attenzione delle forze di polizia sulla necessità di mettere in atto controlli mirati sulla puntuale adozione, da parte dei datori di lavoro, delle misure organizzative per la verifica dei green pass e per il rispetto di tutte le norme di sicurezza anti —contagio, pena sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 euro.

Sul punto, si ricorda che i lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 sono considerati assenti ingiustificati e non avranno retribuzione o altro compenso fino alla presentazione del certificato. Diversamente, i lavoratori che dovessero accedere ai luoghi di lavoro pur sprovvisti di Green pass risulteranno punibili con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600 e 1500 euro irrogata dal prefetto, salvo eventuali sanzioni disciplinari secondo i regolamenti di ciascuna organizzazione.

In sede di comitato di ordine pubblico, il prefetto, nel sensibilizzare i sindaci per la puntuale adozione delle prescrizioni normative e per la segnalazione di eventuali iniziative, ha quindi disposto l’intensificazione delle attività di prevenzione volte a monitorare eventuali manifestazioni di protesta non autorizzate onde prevenire situazioni pregiudizievoli dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Durante la riunione, infine, è stata analizzata la situazione del trasporto pubblico locale — in relazione all’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per i conducenti degli autobus — con particolare attenzione ai mezzi dedicati alle corse scolastiche.

Sul punto, il prefetto ha interessato i vertici di BluBas scarl affinché siano assicurati i servizi di pubblico interesse, anche al fine di scongiurare disagi per l’utenza, in particolare quella scolastica.

[prefettura di pistoia]