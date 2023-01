prefettura. “I RAGAZZI DI VILLA EMMA DI NONANTOLA”

Domani in occasione del “Giorno della Memoria” si terrà in prefettura una celebrazione di intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Il programma

PRATO. In occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria”, nell’intento di continuare a diffondere, soprattutto tra i giovani, il senso drammatico della Shoah e per riaffermare i valori della libertà, della giustizia e della democrazia, anche quest’anno, è stata organizzata, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Associazione “Soroptimist” di Prato, una celebrazione che si terrà in Prefettura domani 27 gennaio alle ore 11.00.

La manifestazione, dal titolo “I ragazzi di Villa Emma di Nonantola”, sarà incentrata, in particolare, sulla vicenda di solidarietà che, tra l’estate del 1942 e la primavera del 1943,portò la comunità di Nonantola (in provincia di Modena) ad accogliere all’interno di Villa Emma 73 giovani ebrei, provenienti da Germania, Austria e Jugoslavia, alla ricerca di un rifugio nel nostro paese.

L’evento si inquadra nel contesto delle varie cerimonie organizzate sul territorio comunale di Prato e degli altri Comuni a riprova di una forte comunione di intenti per sensibilizzare e diffondere la cultura dell’antirazzismo e dell’anti-nazismo.

Dopo i saluti del Prefetto, dott.ssa Adriana Cogode, e delle altre autorità intervenute, l’evento — al quale parteciperanno anche il Prefetto di Modena, dott.ssa Alessandra Camporota, ed il Vicesindaco di Nonantola, dott. Enrico Piccinini — avrà inizio con la proiezione di un breve filmato ispirato alla storia vera e toccante di Villa Emma, cui seguirà un intervento del Prof. Fausto Ciuffi, Direttore della dell’omonima Fondazione dal titolo “Ragazzi ebrei a Villa Emma – una storia di solidarietà”.

Inoltre, sarà dato ampio spazio agli alunni degli Istituti scolastici, I.P. Marconi, I.T.S. T. Buzzi, I.C. Gandhi, I.C. Mascagni, che attraverso storie, racconti di esperienze vissute, progetti artistici e video amatoriali rappresenteranno con profonda sensibilità il tema dell’Olocausto, contribuendo a rinnovare la memoria del momento più triste ed oscuro della Storia del nostro Paese e dell’Europa intera.

Con alcuni approfondimenti e spunti di riflessione sull’argomento interverrà, altresì, il Presidente della Consulta degli Studenti, Francesco Famiglietti.

Nel corso della celebrazione si esibiranno l’artista Nora Marte accompagnata dal musicista Alessio Burberi con due brani musicali tratti dalle colonne sonore dei film, “Schindler’s list”e “La vita è bella”.

Nel salone della cerimonia saranno esposte alcune opere realizzate dall’artista Ferdinando Montagner sul tema della guerra e della deportazione.

La manifestazione andrà in onda su RadioCanale7 con il programma dal titolo “La Memoria Vive” condotto dagli studenti dell’I.P. Marconi e sul canale facebook e youtube della stessa emittente radio.

