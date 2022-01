prefettura. PRESTO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO FLUSSI 2021

Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio della Stato per l’anno 2021

PISTOIA. La prefettura di Pistoia informa che in data 27 dicembre 2021 è stato registrato dalla Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio della Stato per l’anno 2021.

Per maggiori notizie e modalità tecnico-operative, si rinvia al sito di questa Prefettura, all’indirizzo internet www.prefettura.it/pistoia, nella sezione “Sportello unico immigrazione”, alla voce “Decreto Flussi 2021”

[prefettura di pistoia]