prefettura. UN FRONTE COMUNE CONTRO LA CRISI PROVOCATA DALLA EMERGENZA COVID

Ieri pomeriggio si è tenuto in Prefettura un incontro in modalità a distanza sull’andamento della economia nella provincia di Prato e sulle problematiche della sicurezza

PRATO. Nel pomeriggio di ieri si è svolto in modalità a distanza, presso la Prefettura di Prato, un incontro, presieduto dal Prefetto Adriana Cogode, a cui hanno partecipato il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni del pratese, il Presidente della Camera di Commercio, i rappresentanti delle principali associazioni degli imprenditori, nonché il Questore di Prato, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza.

Il tavolo è stato indetto al fine di promuovere una proficua collaborazione tra gli attori coinvolti in relazione ai due versanti della crisi provocata dall’emergenza Covid. Da un lato, le difficoltà economiche, innescate dalle limitazioni imposte dalle norme anti-contagio, con i correlati rischi di disagio sociale e di potenziali tensioni. Dall’altro, la necessità di preservare le imprese, in un momento di particolare fragilità, da eventuali ingerenze che possano inquinare l’economia sana.

Al fine di realizzare un attento monitoraggio sulle realtà produttive maggiormente sofferenti e, così, riuscire a cogliere gli elementi sintomatici del disagio, anticipandone il degradarsi in tensione, ed intervenire in maniera tempestiva per impedire che si insinuino i rischi di illegalità, è stata condivisa la necessità di fare rete e stringere un’intesa: l’obiettivo è quello di fare fronte comune e intraprendere un percorso che consenta di definire una strategia e realizzare efficaci azioni a tutela dell’economia legale.

Tutti gli intervenuti, unanimi nell’accogliere favorevolmente l’invito del Prefetto a cementare la collaborazione istituzionale, hanno evidenziato che i settori più colpiti dall’attuale crisi sono quelli del tessile e della moda, della ristorazione e del turismo ed hanno, altresì, sottolineato la necessità, al fine di dare un concreto sostegno alle imprese dell’area, in particolare le P.M.I., di potenziare il sistema di infrastrutture sul territorio e di puntare sui giovani.

Al termine dell’incontro, il Prefetto, nell’ambito di un periodico monitoraggio sull’andamento dell’economia e sulle questioni più strettamente securitarie, ha chiesto alla Camera di Commercio e alle associazioni di categoria di condividere i dati sulla situazione dei comparti produttivi, con precipua attenzione ai settori strategici. Il Prefetto ha proposto, altresì, di organizzare sportelli informativi a supporto delle aziende, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse che ad esse saranno destinate, nonché di stipulare protocolli mirati a preservare il rapporto imprescindibile tra sviluppo e legalità nel processo di ripresa.

[sannino – prefettura di prato]