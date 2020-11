PRELIEVI DEL SANGUE: DA LUNEDÌ 16 NOVEMBRE SI PRENOTANO CON IL CUP

Il Centro Giovannini resta ad accesso diretto

PRATO. Da lunedì 16 nelle sedi distrettuali dell’area pratese i prelievi di sangue potranno essere prenotati con il Cup. Il Centro Socio Sanitario Giovannini resta punto prelievi ad accesso diretto.

Queste misure organizzative sono temporanee e necessarie per concentrare il personale su altre attività in considerazione dell’andamento della situazione di emergenza sanitaria. La fascia oraria per la prenotazione al numero unico aziendale Cup 055 – 545454 – tasto 2, sarà ampliata con il seguente orario dalle 7.30 alle 10.00.

I prelievi con prenotazione Cup possono essere effettuati per i presidi di :

Prato nord – via Giubilei 16

Prato Ovest – via dell’Alberaccio 54

Prato Sud – via Roma 427

Carmignano – via Redi 72

Montemurlo – via Milano 13/a

Poggio a Caiano – via Giotto, 1

Vaiano – via val Bisenzio 205/d

Vernio – Csa della Salute via Livio Becheroni 2/4 angolo via caduti della Direttissima

Al Centro Socio Sanitario “Roberto Giovannini” i prelievi di sangue sono effettuati con accesso diretto dalle ore 10.00 alle 11.00 da lunedì a sabato e con prenotazione Cup sempre nella fascia oraria 7.30-10.00

[vannucchi – asl toscana centro]