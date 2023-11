premieriato elettivo, MOVIMENTO AURORA: UN INTERVENTO “CHIRURGICO” SUL CORPO DELLA COSTITUZIONE

L’intento sarebbe quello di dare stabilità e durata al governo. Ma tale scopo basterebbe a giustificare da solo la rottura degli equilibri fissati nella Carta Costituzionale?

PISTOIA. Fino a poco tempo fa il partito di Fratelli d’Italia proponeva l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Improvvisamente il governo Meloni, lasciando da parte questa proposta, si è concentrato, accelerando i tempi, sull’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvando il disegno di legge sulla relativa riforma costituzionale.

Al suo interno si contempla che al destino del “premier” eletto sia legato quello della legislatura: se viene tolta la fiducia al capo del governo, andrebbero a casa tutti.

Ci auguriamo che gli italiani abbiano compreso che si tratta di un intervento “chirurgico” sul corpo della Costituzione che, se andrà a buon fine, lascerà senz’altro conseguenze non indifferenti sugli equilibri su cui si regge l’intero impianto costituzionale.

A cominciare dai rapporti tra il Premier e il Capo dello Stato, che continuerà ad essere eletto dai grandi elettori parlamentari e regionali e non direttamente dai cittadini.

L’intento sarebbe quello di dare stabilità e durata al governo. Ma tale scopo basterebbe a giustificare da solo la rottura degli equilibri fissati nella Carta Costituzionale?

Tale tipo di riforma non viene recepita nemmeno da altri ordinamenti democratici: l’unico esempio di premierato elettivo che si possa ricordare è quello israeliano, che ha avuto tuttavia vita molto breve (1996, 1999 e 2001).

Per rafforzare il ruolo del capo del governo esistono altre strategie: per esempio potrebbe essere eletto Presidente del Consiglio il capo della coalizione che raccoglie la maggioranza nelle votazioni oppure si potrebbe prendere in considerazione la prerogativa del Premier di proporre al Presidente della Repubblica la rimozione del Ministro non più idoneo a svolgere il suo ruolo all’interno dell’esecutivo.

L’attuale Presidente del Consiglio, dopo aver optato per il taglio antidemocratico del numero dei parlamentari, desidera davvero rafforzare il governo oppure mira solo a potenziare e ampliare il proprio “potere” personale a discapito dei principi democratici che caratterizzano la nostra Costituzione?

Emanuela Busetto- Presidente Movimento Aurora

Elena Bardelli-Segretario Movimento Aurora