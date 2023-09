premio internazionale città di quarrata. UNA TRIPLETTA POETICA PER IL SALERNITANO GIOVANNI CASO

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 15 ottobre a Villa medicea La Magia alla presenza del Vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli. Ecco gli altri premiati

QUARRATA. Per la terza volta nell’arco di 13 anni il poeta Giovanni Caso di Siano (Salerno) conquista il primo premio del concorso internazionale di poesia “Città di Quarrata”, giunto questo anno alla sua 42esima edizione.

La prima volta fu nel 2010 con L’ora del melograno premiata per le immagini vivide e immediate, ingegnosamente modulate ma anche per il suo lessico quotidiano “sciorinato in rifiniti endecasillabi” e cinque anni dopo con la lirica Siamo un pugno d’argilla.

Dopo otto anni la commissione giudicatrice, formata dal Prof. Piero Santini (Università di Firenze), presidente; Prof.ssa Paola Lomi; prof.ssa Carla Beatrice Lomi (Lions Club Quarrata, Agliana, Pianura P.se); Walter Melani; Rag. Franco Benesperi (Banca Alta Toscana – Quarrata), con la presenza di Biagio Falcini segretario del Premio e Leo Terziani, presidente Proloco Quarrata, lo ha scelto per la poesia Qui, dove svetta il borgo.

Nato a Roccapiemonte (Sa) il 10 novembre 1943 e residente a Siano (Sa), Giovanni Caso è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Salerno e ha svolto la professione di Ufficiale dell’Esercito. È stato anche insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Vincitore del primo premio in numerosi concorsi nazionali è presente in numerose antologie. Al suo attivo annovera diverse raccolte e libri di poesie. È Accademico Benemerito dell’Accademia Universale “Guglielmo Marconi” di Scienze, Lettere ed Arte, nonché di altre prestigiose Accademie culturali. È membro della giuria del Premio Nazionale “Apudmontem” per il libro edito.

Nel 2010 l’Associazione “Amici Insieme” di Siano gli ha conferito il “Premio alla carriera”.È stato insignito, nell’ottobre del 2010, della “Laurea Apollinari Poetica”, a cura della fondazione del Premio “Milano Streghetta”, confermata nel maggio 2013 dall’Università Pontificia Salesiana, Facoltà della Comunicazione Sociale, in Roma. Dirige Il Labirinto, rivista di cultura enigmistica, rivolta agli esperti del settore.

La giuria dopo due selezioni e una meditata valutazione di ciascun giurato ed un successivo confronto ha stilato una graduatoria che ha visto piazzarsi al secondo posto la poetessa di Cesena Monia Casadei con Siamo di passi e di silenzi da indossare e al terzo Matteo Aldo Maria Rossi di Genova con la lirica Il Vangelo della Notte (Salmo nr. 3).

Questi gli altri classificati:

4°) Pasquale Balestriere di Barano d’Ischia (Na) con Epistola Quinta.

5°) Fulvia Marconi di Ancona con Eternità

6°) Ex-Aequo (in ordine alfabetico); Maria Ebe Argenti, Varese: In riva al mare, con la luna piena; Giuseppa Castiglione di Voghera (PV): Di tutte le sentinelle; Alessandro Inghilterra – Genova: Di nuovo qui, mia nostalgia di seta?; Serena Manfrida – Pistoia: Discronia; Tullio Mariani – Molina di Quosa/San Giuliano Terme (PI): Copertino, 18 gennaio 2009; Tiziana Monari- Prato: I cento passi (dedicata); Maria Michela Punzi, Ancona: L’incanto; Leonardo Rindi, Quarrata: Il rumore delle lacrime pure; Rosanna Spina, Venturina (Li): Infinita melodia; Umberto Vicaretti – Roma: Dilemma.

Al termine dei lavori della Giuria, il Comitato Organizzatore, per la sezione Montalbano, ha assegnato il premio al poeta: Massimiliano Contu di Quarrata per la lirica L’ultimo miracolo mentre per la sezione Estero è stata scelta la poesia Brindisi di Terese Pace di Birkirkara (Malta).

La cerimonia di premiazione, presentata da Roberta Catarzi di Casale di Prato, si terrà il prossimo 15 ottobre alle ore 10 a Villa medicea La Magia alla presenza del Vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli.

Le poesie saranno declamate dall’attrice pistoiese Monica Menchi e dall’ attore quarratino Alessandro Rapezzi.

Il premio internazionale di poesia Città di Quarrata ha il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Quarrata ed ha ottenuto il compiacimento con dono di rappresentanza della Prefettura di Pistoia. Fondamentale è stato inoltre il contributo offerto da Mutua Alta Toscana Quarrata; Lions Club Quarrata e Agliana; Circolo Umberto 1° di Quarrata (per sezione Estero); Associazione Culturale Sbarra Quarrata; Fidapa Pistoia; Associazioni di Categoria e alcune importanti aziende quarratine oltre a quello della Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata con il suo gruppo giovanile.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]