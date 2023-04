PRESENTATA LA LISTA “POGGIO, INSIEME!”: SEI DONNE E SEI UOMINI, DALL’INSEGNANTE ALL’IMPIEGATO, ALLO STUDENTE

Puggelli: “Siamo una squadra, non singoli, e come squadra lavoreremo insieme per Poggio a Caiano”. Già online il programma della lista

POGGIO A CAIANO. Sei uomini e sei donne. Arrivano dal mondo della scuola, della medicina, della cooperazione internazionale, del commercio, dal volontariato, dall’associazionismo, della pubblica amministrazione. Si occupano di diritti per i minori, di pari opportunità, di architettura, di musica. 20 anni il più giovane, 74 il meno giovane.

Francesco Puggelli, sindaco in carica, ha presentato questa mattina i dodici aspiranti consiglieri che formano la lista di centrosinistra Poggio, insieme! sostenuta anche da Italia viva e dalle altre forze di centrosinistra. Lo ha fatto nella cornice del Ponte Manetti, un luogo simbolo per Puggelli “perché – ha detto – è stata la prima grande opera realizzata all’inizio del mio mandato da sindaco e ben rappresenta la mia e la nostra visione di buon governo: un angolo di Poggio riqualificato, che guarda alla nostra storia ma proiettato nel futuro”.

Puggelli ha poi presentato la lista che è formata da (in ordine alfabetico): Francesca Banchini; Sabrina Cavini Benedetti, Stefano Ceccarelli, Piero Coppini, Francesca Faggi, Alessandro Pucci, Gianluca Pucci, Francesco Ricciarelli, Marina Sforazzini, Sara Sostegni, Yohannes Tasselli e Paola Vettori.

Dei dodici in lista quattro sono iscritti a partiti, otto non hanno tessere. La maggior parte dei candidati sono volti nuovi, pronti a dare il proprio contributo per il futuro di Poggio a Caiano e con la volontà di mettere a disposizione le esperienze maturate nei rispettivi campi per la loro comunità.

“Sono molto orgoglioso di questa squadra – ha commentato Puggelli – Con ciascuno di loro abbiamo condiviso il pezzo di strada che ci ha portato alla chiusura del programma, alcuni di loro hanno coordinato i tavoli dei laboratori partecipativi, tutti hanno messo a disposizione energie, idee e proposte.

Siamo una squadra, non singoli messi insieme, e come squadra lavoreremo insieme. Non possiamo rinunciare alle conquiste fatte in questi anni, abbiamo fatto tante cose per Poggio nonostante le note difficoltà, su tutte la pandemia, e vogliamo andare avanti, continuare il lavoro iniziato per realizzare altre opere e altri progetti che riteniamo strategici per il futuro di Poggio a Caiano, dal completamente dell’iter per Ponte alla Nave, al potenziamento del centro civico Poggetto all’apertura a Poggetto di un vero e proprio “polo materno-infantile”, che accoglierà medici, infermieri e altri professionisti sanitari che si prenderanno cura delle donne, organizzeranno percorsi di accompagnamento verso la maternità e durante il periodo della gestazione”.

Quelli citati sono solo alcuni dei punti del programma della lista “Poggio, Insieme! (da oggi scaricabile sul sito www.francescopuggelli.it).

Tra i punti centrali del programma la volontà di acquisire a patrimonio comunale il parco del Brago, polmone verde di Poggio: “Intendiamo acquisirlo a patrimonio comunale per poterlo gestire direttamente e valorizzarlo e mantenerlo come merita. Abbiamo già fatto questa operazione con la palazzina Reale, quindi possiamo farlo di nuovo!”

Qui la descrizione sintetica dei dodici candidati della lista Poggio, insieme!

Francesca Banchini: 43 anni, insegnante di lettere, considera da sempre la politica “un servizio per il bene comune”. Ha deciso di candidarsi nella lista di Poggio Insieme perché ne condivide la visione di futuro e il grande senso di comunità che caratterizza il programma di Puggelli: “Lavorare per un obiettivo comune e per uscire insieme dai problemi è a mio avviso il significato più profondo del fare politica”.

Sabrina Cavini Benedetti: 40 anni, fiorentina di nascita, si è innamorata di Poggio a Caiano dopo un’esperienza di lavoro come educatrice nei centri estivi e a Poggio ha scelto di costruire la sua famiglia.

È vice responsabile del settore “Promozione Diritti e Tutela dei minori” sotto la direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze. Si candida perché vuole dare il proprio contributo per rendere Poggio sempre più a misura di famiglia e per garantire pari diritti a tutti”.

Stefano Ceccarelli: 52 anni, architetto, lavora come project manager per una società privata. A Poggio ha scelto di far crescere la sua famiglia. “Amministrare il bene pubblico richiede competenza, serietà e capacità di ascolto. Io voglio dare il mio contributo per una Poggio a Caiano ancora più sostenibile, attiva e innovativa, condividendo i miei valori e le mie esperienze con questa comunità”.

Piero Coppini, 74 anni, poggese doc, dopo una vita nel commercio oggi è pensionato. Molto attivo a Poggio a Caiano, appoggia la lista “Poggio, insieme!” perché ha apprezzato l’operato della giunta e la gestione della pandemia: “Nonostante le grandi difficoltà dovute all’emergenza sanitaria Poggio a Caiano non si è fermata e abbiamo portato a termine molti progetti fondamentali”. È presidente del Viola Club mediceo.

Francesca Faggi: 32 anni si occupa dell’organizzazione eventi e spettacoli in ambito artistico. Cresciuta a Poggio a Caiano è dà sempre attiva nella Pro Loco di Poggio. Si candida perché condivide con Puggelli e con la lista “Poggio, Insieme!” valori e voglia di fare: “Per una comunità aperta, sensibile ed impegnata per migliorare la vita di Poggio a Caiano e dei suoi cittadini”.

Alessandro Pucci: 32, consigliere uscente, infermiere, è nato e cresciuto a Poggio a Caiano. Innamorato della sua professione e della sua città, ha deciso di candidarsi per un secondo mandato per mettere a disposizione dei suoi concittadini l’esperienza e la competenza maturata in ambito sanitario e nell’associazionismo poggese.

Gianluca Pucci: poggese, 35 anni, anche lui è un consigliere uscente. È un impiegato e un amante della lettura e del podismo. Durante il mandato ascoltando le istanze del settore e della comunità si è fatto promotore di numerose mozioni tra cui quella per dare un contributo economico ai Circoli culturali e ricreativi durante il periodo della pandemia esclusi dal Decreto Ristori. Si candida per un secondo mandato per portare avanti iniziative di principio come questa.

Francesco Ricciarelli: 45 anni, dipendente della pubblica amministrazione, attivo nel mondo dell’associazionismo dove ha ricoperto anche incarichi da presidente. Consigliere uscente ha deciso di candidarsi per un secondo mandato perché ha ancora molto da dare alla sua comunità e a Poggio, per un “paese sempre più a misura di bambini”. Crede fortemente nel programma di Puggelli per la comunità e vuole impegnarsi per poterlo concretizzare.

Marina Sforazzini: 29 anni, laureata in Relazioni internazionali, si occupa di servizi per le famiglie con soggetti in condizioni di fragilità. Si candida perché ha il desiderio di mettersi a disposizione per Poggio, per un paese che ha il dovere di non lasciare indietro nessuno.

Sara Sostegni: ha 42 anni e da 42 vive a Poggio. A Poggio lavora come collaboratrice scolastica e non c’è altro luogo dove vorrebbe vivere. Per questo, per questo suo attaccamento a Poggio a Caiano, ha deciso di candidarsi nella lista di Poggio, insieme: “Poggio per me è casa, mi candido per contribuire a rendere il mio paese più bello, accogliente e a misura di bambino”.

Yohannes Tasselli: 22 anni, studia al conservatorio. Si sta specializzando in musica elettronica. È il più giovane della lista, ha deciso di candidarsi perché sentiva la necessità di avvicinarsi alla politica. Nel percorso avviato dalla lista “Poggio, Insieme!” ha trovato la dimensione nella quale sente di poter dare il meglio. Vuole avvicinare i più giovani alla vista della comunità.

Paola Vettori: 56 anni, da 35 vive e lavora a Poggio a Caiano, farmacista di professione, è una consigliera uscente: “La mia esperienza di questi cinque anni – dice – è stata molto bella e ho ancora il desiderio di mettermi a disposizione della comunità per portare a termine quei progetti che ancora non ho concretizzato, soprattutto nell’ambito del sociale e per le pari opportunità”.

