PRESENTATA LA LISTA “SEMPRE PIÙ PISTOIA”, TRE ANIME CENTRISTE A SOSTEGNO DI TOMASI

Forza Italia, Udc e Pistoia Civica uniti dallo spirito di inclusione e partecipazione e da ideali e programmi che saranno portati avanti tutti insieme. Capolista il vice sindaco uscente Anna Maria Celesti

PISTOIA. È stata presentata alla città, ed alla stampa, presso la sede MCL, nel pomeriggio di Venerdì 29 la lista “Sempre più Pistoia”. Lista che, ricordiamo, è coordinata da Marco Baldassarri, si compone di tre anime di stampo centrista come Forza Italia, Udc e Pistoia Civica, per cui diverse come tipologia ma unite dallo spirito di inclusione e partecipazione e anche di ideali e programmi che saranno portati avanti tutti insieme.

Capolista sarà la vice sindaco Anna Maria Celesti ma ci saranno anche l’assessore uscente Alessandra Frosini e i consiglieri Jacopo Bojola, Patrizia Manchia, Emanuela Checucci oltre al socialista Giampaolo Pagliai.

Il sostegno al progetto politico, che potrebbe apparire “ibrido” viene in primis del senatore forzista Massimo Mallegni, presente al “battesimo” dei candidati.

“Sono stato il primo, e parlo di un anno fa, a sostenere che il sindaco di Pistoia avesse ben lavorato e che doveva correre per il bis – afferma infatti Mallegni –e d a differenza di altri, per noi chi vale, chi ben opera, lo sosteniamo. Essere limitati da questioni di bandiere partitiche è avere visione cieca, ristretta, e non ci appartiene.

Abbiamo come capolista la nostra rappresentante, la vicesindaco uscente Anna Maria Celesti, vero punto di riferimento per tutta la città, e naturalmente tante altre figure su cui puntiamo. Forza Italia c’è, oggi più che mai, e sarà decisiva per riportare Tomasi alla guida della città, proprio in virtù del valore dei profili che questa lista connota”.

È intervenuto, inoltre, dopo Mallegni, il vice coordinatore regionale UDC, Enrico Mencattini, che ha ribadito l’anima centrista e il sostegno al Sindaco uscente, in coalizione con le altre due espressioni in lista, entrambe sulla stessa linea

Lista, come detto, con capolista Anna Maria Celesti, che commossa ha ricordato il valore, l’onore di un impegno politico, specie nel periodo pandemico, che l’ha vista in prima linea per supporto alla cittadinanza, seguita dall’assessore Alessandra Frosini, che ha seguito l’istruzione, altro ambito non facile, e con la riconferma all’impegno politico dei consiglieri uscenti Manchia, Bojola, Pagliai e Checcucci a cui si aggiungono: Bacci Francesco, Baldi Gianluca, Bargellini Daniele, Barone Alessandra, Bartolini Jacopo, Bennati Ezio, Boschi Paris, Bruni Alessandro, Busola Lynda Adelekan, Cergniai Martina, Gargini Elia, Giovanni Guglielmi, Stefano Iori, Gianluca Krajini, Alma Moncini, Sandro Pacini, Gabriele Pratesi, Mirko Samoni, Marco Saracca, Ettore Scarpelli, Eleonora Scarselli, Angela Selamon, Saba Kelab, Stefanizzi Maurizio, Tavanti Alain, Tosi Leonardo.

Alla iniziativa era presente anche il sindaco uscente Alessandro Tomasi che ha chiuso la serie di interventi, ringraziando tutti i rappresentanti politici presenti, i candidati ed i tanti cittadini, oltre 300 si contano, e ricordando la situazione disastrosa, sotto tutti i punti di vista (scuole non a norma, impianti sportivi non a norma, così come il teatro, oltre a dissesti Spes e altre) che ha trovato in Comune all’inizio di mandato, e cosa ha cambiato in questi anni, tra cui due di pandemia.

“Due anni che ci hanno fermato, ma non nelle intenzioni, e nei programmi che vorremmo terminare con un nuovo mandato di fiducia”.

Ha, inoltre nuovamente espresso parole importanti, sulla gestione non facile di questo periodo, ma ben gestito grazie ad Annamaria Celesti, medico e presidente SDS.

Ha, inoltre, ricordato il grande lavoro su scuole e sport, delega dell’assessore Frosini, e ringraziato dello stile, dei toni e della competenza del gruppo forzista, all’interno del Consiglio comunale.

[comunicato gramigna]