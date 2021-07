PRESENTATA LA QUINTA EDIZIONE DEL SERRAVALLE ROCK

La manifestazione ha ottenuto il riconoscimento da parte di Keychange

SERRAVALLE. Il Serravalle Rock è giunto alla sua quinta edizione e anche quest’anno sul palco della Rocca di Castruccio saliranno nomi importanti del panorama rock italiano. La manifestazione si svolgerà da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto, con inizio sempre alle 21, nella splendida cornice della Rocca di Serravalle Pistoiese.

Tre giorni di musica colorati di forti tinte “rosa”. Saranno infatti quattro le artiste femminili sul palco: Emma Nolde, Alteria, Marta Moretti dei Tersø e Cecilia Quaranta in arte Talèa.

A loro si aggiungono due pesi massimi del rock d’autore come Max Zanotti (ex Deasonika, Casablanca) e Flavio Ferri (Delta V, Gianni Maroccolo). Ancora una volta Serravalle Rock si dimostra un festival che anticipa le tendenze dando spazio a giovani artisti di grandi speranze alternandoli alle migliori proposte del rock d’autore italiano. Le serate saranno organizzate secondo le normative vigenti.

Questa edizione è caratterizzata da un’importante novità che colloca il Serravalle Rock tra i festival di maggiore rilevanza a livello nazionale. La quinta edizione di Serravalle Rock, infatti, sarà Gender-Balanced e rientra da quest’anno nel network di Keychange, associazione internazionale che lotta per un’industria musicale sostenibile e ha presentato il proprio manifesto al Parlamento Europeo nel 2018. Keychange sostiene gli artisti di talento e incoraggia le organizzazioni ad impegnarsi per l’uguaglianza di genere.

Il festival è organizzato dal Comune di Serravalle Pistoiese — Assessorato alla Cultura in collaborazione con Vrec ed è a ingresso libero. L’evento si colloca in un gioiello di arte e cultura che vanta, fin dal Medioevo, una posizione strategica nel territorio del pistoiese e della valdinievole. Serravalle Pistoiese specialmente nel periodo estivo, diventa la meta di moltissimi eventi a livello nazionale e internazionale.

“Come assessore alla cultura – afferma Ilaria Gargini – esprimo una grande soddisfazione per la quinta edizione del Serravalle Rock, un progetto importante e consolidato nel tempo interrotto lo scorso anno a causa della pandemia.

Questa sarà un’edizione in “rosa” che ha portato ad un’importante novità che ha consentito alla nostra manifestazione di rientrare in un progetto finanziato dall Unione Europea denominato Keychange, cambio chiave o chiave di cambiamento.

Un progetto che è stato presentato a Milano nel novembre del 2020 ed è legato ad un movimento internazionale che vuol contribuire alla parità di genere in musica. Quest’anno abbiamo infatti, oltre ad altri artisti di rilievo, quattro figure femminili: Emma Nolde, Alteria, Marta Moretti e Cecilia Quaranta. Artiste ad alti livelli nella musica rock italiana. Come assessore alla cultura non posso che essere felice di questo progetto che prosegue anche grazie alla tenacia, alla collaborazione e alla professionalità di Lorenzo Becciani”.

Questo il programma della quinta edizione:

VENERDI’ 30 LUGLIO

Alteria

Talèa

SABATO 31 LUGLIO

Max Zanotti

TERSØ

DOMENICA 1 AGOSTO

Emma Nolde

Flavio Ferri

[innocenti – comune di serravalle]