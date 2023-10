PRESENTATA LA RASSEGNA “TEATRO IN CIRCOLO”, SEI SPETTACOLI TRA PROSA E MUSICAL AL CIRCOLO HITACHI

Sabato 8 ottobre all’auditorium in via Ciliegiole 77 lo spettacolo “ Genesi, i ribelli” ZTL Bottegone

PISTOIA. Sei compagnie teatrali, sei spettacoli diversi tra loro ma tutti accomunati dall’amore per il palcoscenico: a partire da sabato 7 ottobre l’Auditorium del Circolo Aziendale di via Ciliegiole 77 a Pistoia ospiterà Teatro in Circolo, rassegna di teatro amatoriale nata dall’incontro tra la direzione artistica del Circolo e uno dei suoi soci, Massimiliano Cadeddu, direttore artistico della Compagnia del Grano.

Con questa iniziativa, presentata lunedì 2 ottobre nel corso di una conferenza stampa, le due realtà intendono aprire un dialogo di lungo respiro con le tante compagnie che animano il movimento teatrale non professionistico della città e della provincia, con l’obiettivo ambizioso di dare una casa stabile e accogliente a chi ama il teatro, prosa o musical che sia.

«Crediamo fermamente che l’arte abbia il potere di ispirare e unire le persone — afferma Lorenzo Grazioso, direttore artistico del circolo Hitachi — con questa rassegna teatrale stiamo offrendo una piattaforma ai talentuosi artisti locali per esprimere la loro creatività e condividere il loro lavoro con il pubblico, promuovendo l’impegno amatoriale e i suoi valori».

«Siamo felici ed emozionati — ha dichiarato Giulia Palamidessi della Compagnia del Grano, co-organizzatrice della rassegna — riteniamo di aver offerto un ventaglio di spettacoli vario e di qualità, ci auguriamo che il pubblico ci segua affinché questo palcoscenicodiventi un luogo di aggregazione e condivisione per chi ama il teatro».

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21:30. Il prezzo dell’ingresso al singolo spettacolo è di € 8,00 per i soci. I non soci, solo per il primo spettacolo a cui assisteranno, potranno acquistare biglietto + tessera al costo € 10,00.

Questo il programma completo (pubblicato anche su https://bit.ly/teatro-in-circolo)

SABATO 7 ottobre 2023 Genesi, i ribelli ZTL Bottegone • regia Enrico Melosi Una storia antica raccontata dalla gente semplice. I ribelli sono quelli maledetti, quelli che hanno detto no a un ordine superiore. Lucifero, Caino, Cam, la torre di Babele, la moglie di Lot, ci narrano di una ribellione innescata da un bisogno di amore primario che è stato negato, vilipeso, frainteso. Un grido disperato in una notte buia, senza che nessuno possa accogliere lo straziante messaggio.

SABATO 21 OTTOBRE 2023 Assassinate la zitella All-In • regia Marco Tognozzi Dopo la scomparsa della ricchissima zia Sara, in famiglia c’è trepidazione per l’apertura del testamento, che contiene una clausola assai particolare. Per accaparrarsi l’eredità le nipoti, con la complicità dei mariti, ordiranno una serie di complotti che provocheranno equivoci divertenti e inaspettati.

SABATO 4 novembre 2023 Kabaret – addio a Berlino Compagnia della Fenice / Rise Up Academy • regia Serena Carradori Rivisitazione del celebre musical Cabaret, tratto dal romanzo “Goodbye to Berlin” di Christopher Isherwood. Ambientato nella Berlino del 1931, mentre il nazismo si diffonde, narra le vicende legate al Kit Kat Klub, locale frequentato da artisti, intellettuali e borghesi alla ricerca di fremiti trasgressivi, dove l’amicizia dell’eccentrica cabarettista Sally Bowles con l’aspirante scrittore Brian Roberts.

SABATO 18 novembre 2023 Il baciamano GAD Città di Pistoia • regia Gennaro Criscuolo Che cosa hanno in comune tra loro Janara, giovane popolana avvizzita prima del tempo, e il gentiluomo che, legato mani e piedi, le è stato portato in casa dal marito? Come mai due creature tanto lontane l’una dall’altra si scoprono infine partecipi dello stesso destino, che in qualche modo ne parifica la condizione, le fa apparire solidali ancorché inchiodate a ruoli fatalmente contrapposti?

SABATO 2 dicembre 2023 Le verità di Freud La Compagnia del Grano • regia Giulia Palamidessi «Conoscete la teoria di Freud? La nostra psiche, la nostra mente, è divisa in tre parti: l’Io, l’Es e il Super io». Nadia, lo sa bene, perché con il suo Es e il suo Super-Io vive un conflitto quotidiano e reale. Es, espressione dei desideri e dei bisogni e degli istinti primordiali, volgare e chiassosa; Super-Io, paladina della coscienza morale, tutta dovere e sensi di colpa.

SABATO 16 DICEMBRE 2023 Retrò – dive d’altri tempi COMPAGNIA D’Artefatti • regia Compagnia D’ArteFatti Conosci l’intramontabile fascino delle atmosfere vintage, i film d’epoca e le dive di una volta? Se ci seguirai in questo viaggio avrai modo di incontrarle: nelle le note di una canzone famosa, tra dialoghi musica e parole. Un viaggio attraverso i decenni che prende le mosse dal sogno di Margot, il filo conduttore che unisce lo scorrere del tempo.

Info Lorenzo Grazioso: 392 324 9906 / Massimiliano Cadeddu: 338 101 8224.

[stampa ymw]