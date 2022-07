PRESENTATA LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 DELLA NUOVA AGLIANESE

Il nuovo presidente Angelo Perrello assieme al Ds Nicola Del Grosso e al tecino Francesco Baiano hanno incontrato il sindaco Luca Benesperi. Per il quinto anno consecutivo i neroverdi parteciperanno al campionato di serie D. Ieri l’ufficializzazione della avvenuta iscrizione

AGLIANA. È andata in scena questa mattina la prima uscita ufficiale della nuova Aglianese presieduta da Angelo Perriello. Nella Sala del Consiglio del Comune di Agliana il sindaco Luca Benesperi ha accolto il presidente assieme al direttore sportivo Nicola Del Grosso e al tecnico Francesco Baiano.

Queste le parole dei vari protagonisti:

Luca Benesperi: «È necessario ringraziare la precedente proprietà e in generale chi c’è sempre stato. Sono sicuro che questa nuova avventura possa rilanciare ulteriormente l’Aglianese, dopo uno scetticismo iniziale sto iniziando ad intravedere interesse e curiosità attorno a questo progetto. Oltretutto è l’anno del centenario perciò siamo tutti ulteriormente motivati a far bene».

Angelo Perriello: «Siamo una società nuova e giovane, con tanta voglia di lavorare e di .costruire qualcosa di importante. Pian piano ci stiamo guadagnando la fiducia della città, gli sponsor si stanno avvicinando e ci stanno dando fiducia.

Puntiamo a portare tante persone allo stadio, il Bellucci dovrà essere un punto di ritrovo e di aggregazione per giovani e adulti, tutti uniti dalla passione per i colori neroverdi».

Nicola Del Grosso: «Siamo ripartiti quasi da zero con la costruzione della squadra, ma la rosa è praticamente completata. Poi, durante la preparazione, spetterà al mister valutare i ragazzi ed eventualmente fare altre richieste.

Ho accettato al volo l’Aglianese quando mi è stata proposta, sono determinato e carico per cominciare questa avventura».

Francesco Baiano: «Sono qui perché mi affascinava l’idea di un nuovo progetto, dovremo procedere a piccoli passi ma sono certo che potremo costruire qualcosa di importante.

L’Aglianese è una realtà importante del calcio toscano, so di avere la fiducia da parte della società ma voglio anche pormi l’obiettivo di ben figurare in un anno importante come quello del centenario.

Abbiamo allestito una buona rosa, l’obiettivo stagionale è stazionare nella parte sinistra della classifica, ottenendo quanto prima una salvezza senza soffrire».

Nella giornata di ieri venerdì intanto la società ha ricevuto dalla Co, Vi. Do. D. la comunicazione dell’esito positivo della istruttoria relativa alla domanda di iscrizione ai campionati organizzati dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

“L’Aglianese Calcio 1923 è quindi ufficialmente iscritta alla stagione 2022-2023 e intende ringraziare pubblicamente l’istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena filiale di Agliana per la collaborazione data per la fideiussione”.

[aglianese calcio 1923]