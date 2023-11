PRESENTATA L’ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE VIVA MASSA E COZZILE

E già si pensa alle prossime elezioni di giugno

MASSA E COZZILE. Ieri venerdì 24 novembre, presso il circolo Arci di Vangile ha avuto luogo con grande partecipazione la conferenza stampa di presentazione di Viva Massa e Cozzile, l’innovativa associazione politico-culturale dedicata a plasmare il futuro del nostro comune.

Durante l’evento, sono state illustrate con entusiasmo le proposte e progettualità di Viva Massa e Cozzile, ispirate ai valori europeisti, riformisti e progressisti, con l’obiettivo di contribuire attivamente alle prossime elezioni comunali di giugno.

L’associazione ha puntato a creare una squadra civica di cittadini desiderosi di contribuire al benessere del territorio e costruire una visione di lungo periodo. Matteo Brizzi, uno dei membri fondatori, ha dichiarato: “È emersa una forte volontà di costruire un patto tra generazioni per una comunità viva, vivace, vivibile”.

Al fianco di Matteo Brizzi, hanno condiviso la loro visione Giulia Fiore, Vittorio Sgobba, Matteo Lucchesi e Edoardo Fanucci, contribuendo con idee fondamentali per il progetto. Gli obbiettivi sono chiari, come dichiarato da Matteo Lucchesi: “Riportare interesse ed entusiasmo tra i più grandi e avvicinare i più giovani a tematiche sociali fondamentali”.

L’associazione si impegnerà su più fronti, affrontando tematiche chiave per il benessere e lo sviluppo del comune: sostenibilità energetica, sport, turismo, inclusione, ambiente ed educazione. Come sottolineato da Maria Giulia Fiore, docente dell’istituto Bernardo Pasquini “È necessaria una crescita e un’educazione empatica per le nuove generazioni.”

Gli altri membri fondatori di Viva Massa e Cozzile, Costanza Viti, Martina Zucconi, Lorenzo Iacomelli, Omar Hussain, hanno altresì giocato un ruolo cruciale nell’elaborazione delle strategie dell’associazione.

Edoardo Fanucci, richiamando alla concretezza, ha rimarcato l’importanza di “fare politica con i piedi per terra, guardando però oltre, guardando al futuro, guardando all’Europ..”

L’evento ha visto la partecipazione e il saluto di volti noti del comune, tra cui il Vicesindaco Damiani, l’Assessore Bicchi, i consiglieri di Minoranza Maltagliati e Martini, insieme ai già amministratori Paolo Brizzi e Baldassarre Lenzi. Particolarmente significativa è stata la presenza di numerosi giovani massesi desiderosi di contribuire attivamente alla comunità.

Come annunciato da Vittorio Sgobba: “Il prossimo appuntamento è fissato a metà dicembre per il primo evento sulla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali, promettendo un coinvolgimento attivo della comunità”.

Sulla base del manifesto di Viva Massa e Cozzile, saranno organizzate riunioni mensili, confermando l’impegno continuo per una comunità viva, vivace e vivibile. Viva Massa e Cozzile guarda fiduciosa al futuro, forte del sostegno e dell’entusiasmo di tutti coloro che hanno abbracciato questa visione per il bene del nostro comune.

[lucchesi — viva massa e cozzile]