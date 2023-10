PRESENTATA L’EDIZIONE 2023 DI “DOLCE VERNIO” CON IL CONTEST A GIURIA POPOLARE DEI MIELI DELLA VAL DI BISENZIO

Incontri, degustazioni, spettacoli, passeggiate e approfondimenti fino al 26 novembre

VERNIO. Il prossimo fine settimana in Val di Bisenzio è tempo di miele. Parte, infatti, l’edizione 2023 di “Dolce Vernio”, manifestazione promossa dal Comune di Vernio in collaborazione con Arpat, l’associazione produttori apistici della Toscana, che anche quest’anno propone un lunghissimo cartellone che raccoglie incontri ed eventi fino al 26 novembre.

Ieri mattina hanno presentato l’iniziativa a Prato, all’Oasi del Miele di Marchetti, l’assessore a Cultura e Turismo del Comune di Vernio Maria Lucarini, il presidente di Arpat Prato Paolo Betti e un nutrito gruppo di partner dell’iniziativa: apicoltori, ristoratori, fioristi, tour operator, associazioni trekking e animatori della manifestazione.

“Per la diciassettesima edizione di Dolce Vernio è all’opera un grande gruppo di lavoro, un gruppo molto numeroso, motivato e in grado di rappresentare la vocazione al miele e le tante attività che vi ruotano attorno – ha detto Maria Lucarini – Partiamo il 13 ottobre e proseguiamo con una carrellata di incontri, spettacoli, trekking e degustazioni per oltre un mese”.

“Un’annata complicata per le nostre api anche quella dell’estate 2023, con gli effetti del cambiamento climatico che si fanno via via più pesanti. Quest’anno non avremo miele d’acacia perché la fioritura è andata persa, ma la qualità del miele di castagno e millefiori è inalterata – ha spiegato Paolo Betti – L’obiettivo per il futuro è potenziare non solo la produzione, ma anche la vendita a Km 0. Stiamo lavorando con alcune aziende per individuare percorsi di distribuzione locali che rappresentano indubbiamente un beneficio per produttori e consumatori”.

Dietro le quinte si lavora alle anteprime della manifestazione all’ex Meucci di Vernio. Venerdì 13 alle 21.15, infatti, è in programma la sfida di assaggi per il miglior miele della Val di Bisenzio, che sarà decisa anche dalla giuria popolare. C’è ancora la possibilità di iscriversi e diventare un esperto di miele per una sera. In precedenza, alle 21, l’inaugurazione della mostra fotografica “Geografie minime” di Francesco Pellegrino. Un suggestivo racconto di micromondi racchiusi nella natura di Montepiano. Aperture mostra con orario del museo.

Sabato 14 ottobre, alle 15, il trekking alla scoperta degli apiari di Montepiano della Società Agricola “Apisticamente” tra San Quirico e Montepiano, con rientro in bus gratuito. “Tra boschi, torrenti e ronzii” parte da San Quirico o dal Ponte di Luciana (ore 15.45), a cura del CAI sottosezione di Montepiano con la collaborazione delle Proloco di Montepiano e Luciana. Prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it.

Domenica 15 ottobre, alle 10, apertura ufficiale dell’edizione 2023 con la presentazione della pubblicazione “Il miele della Val di Bisenzio in cucina” realizzata da AST Valbisenzio (che verrà distribuito durate tutta la manifestazione) e soprattutto, all’ex Meucci, la tradizionale mostra-mercato, allestita dalle 10 alle 19 con miele, artigianato, prodotti agricoli, gastronomici, oggettistica e molto altro. L’allestimento generale è curato dal Comitato “Vivere Vernio”.

Durante l’intera giornata animazione a cura del Gruppo Poggiole Feste, laboratori per bambini “Fiori e api di carta”, magliette e api da colorare e, a cura di Arpat, “Alla ricerca del miele più buono della Val di Bisenzio” (assaggio per bambini-ragazzi 6-16 anni). E poi la caccia al tesoro “Alla ricerca dell’Ape Verniottina” in collaborazione con la Proloco di Montepiano.

A Montepiano inoltre, per l’intera giornata, festa della castagna del cioccolato e del miele al parco del Poggetto, stand gastronomici, laboratori e mercatini per scoprire le delizie dell’autunno. Al Mulino della Badia di Montepiano “Il canto delle api”, istallazione immersiva a cura di Francesco Pellegrino. Le parole e la danza delle api della Società. Agricola “Apisticamente” immortalate in registrazioni che consentono di conoscere meglio la vita dentro e fuori dall’alveare.

Fra le novità di questa edizione c‘è “Un fiore per le api” per creare delle aree dove le api e gli altri insetti impollinatori possano trovare rifugio e polline per nutrirsi. Nelle attività aderenti si può acquistare una composizione di piante “amiche delle api” da mettere nel giardino, nell’orto, sul balcone. E poi “Il miele nel piatto”, un modo per conoscere gli impieghi in cucina di questo straordinario prodotto. Presso i ristoratori aderenti si potranno assaggiare piatti e menù dedicati al miele della Val Bisenzio. Durante la manifestazione saranno promosse delle cene a tema.

In paese Dolce Vernio riporta l’allegria con Vernio si tinge di giallo, il contest delle vetrine, degli addobbi degli esercenti del centro commerciale “Vivere Vernio” e anche delle case private. Votando l’addobbo più bello si può vincere un buono spesa. Quest’anno giallo della festa anche per le case, il centro commerciale distribuisce festoni gialli per addobbare finestre e terrazze.

Nei fine settimana di ottobre e novembre, degustazioni di mieli della Val di Bisenzio, trekking, percorsi nell’apiario e nell’alveare, feste della castagna, spettacoli teatrali, workshop creativi, laboratori, passeggiate sul percorso della castagna, mestieri del bosco e mulini.

Per gli eventi su prenotazione www.visitvalbisenzio.it.