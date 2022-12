PRESENTATO IL CALENDARIO STORICO 2023 DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Proposto anche il calendario da tavolo

PISTOIA. È stato presentato questa mattina, venerdì 30 dicembre, al comando di via Pertini, il calendario storico 2023 della Polizia Municipale di Pistoia. Erano presenti la comandate Ernesta Tomassetti e lo storico Giorgio Petracchi, che ha curato la pubblicazione grazie anche alla collaborazione di Luigi Pulcini e Gianluca Camillo, mentre le ricerche iconografiche sono state seguite da Paolo Bresci, con il contributo di alcuni collezionisti pistoiesi.

Il calendario della Polizia Municipale è stato presentato in due formati. Il primo, da tavolo, che quest’anno è focalizzato su alcune norme di comportamento indicate nel Codice della Strada (l’utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, l’attenzione ai pedoni, l’eccesso di velocità, il divieto del cellulare alla guida, il tasso alcolemico).

Il secondo, quello storico, da parete, evidenzia invece come è cambiata la città nel corso del tempo e tratteggia con cura l’evoluzione della viabilità sul territorio comunale, dal barroccio al velocipite alla macchina a motore, con una periodizzazione che va dalla metà dell’Ottocento fino al 1940.

In copertina, una fotografia storica in bianco e nero che ritrae uno dei primi agenti della Municipale a piedi, in via San Bartolomeo.

Per ritirare i calendari, rivolgersi al comando in via Pertini 679.

[comune di pistoia]