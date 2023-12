scuola. PRESENTATO IL COBOT DOOSAN ROBOTIC

L’istituto professionale De Franceschi Pacinotti avrà a disposizione un robot industriale di ultima generazione per formarsi, acquisendo nuove competenze ed essere ancora più competitivi sul mercato del lavoro

PISTOIA. Ancora una dotazione d’eccellenza nella sede del plesso Pacinotti dell’Istituto professionale De Franceschi Pacinotti di Pistoia: il cobot Doosan Robotic, nuovo acquisto grazie a fondi europei è stato presentato venerdì 15 dicembre alle autorità e agli addetti ai lavori.

Si tratta di un robot industriale di ultima generazione, concepito per condividere lo spazio di lavoro con gli esseri umani e utilizzabile in molteplici ambiti produttivi, evitando i fattori di rischio e mantenendo massimi livelli di sicurezza. Con questo tipo di macchina che applica la tecnologia informatica alla meccanica, anche le piccole e medie imprese possono fare un salto di qualità, per l’ottimizzazione di tempi, spazi e processi.

All’Istituto Pacinotti gli studenti avranno quindi a disposizione anche questa ulteriore strumentazione per formarsi, acquisendo nuove competenze ed essere ancora più competitivi sul mercato del lavoro.

Un altro passo in avanti per l’istituto professionale pistoiese di corso Gramsci che ha già a disposizione oltre al cobot anche altre macchine di nuova generazione, quali macchine a controllo numerico CNC, simulatore macchine CNC, stampanti e scanner 3D, taglio laser, strumenti di misura digitali, simulatore di saldatura, tutte apparecchiature che rendono unico questo laboratorio e un’eccellenza a livello nazionale per le scuole superiori di secondo grado.

“La scelta di questo acquisto è stata fatta per innalzare il livello tecnologico della preparazione dei nostri studenti – ha spiegato il professor Massimo Capperi, docente e responsabile del dipartimento di meccanica dell’Istituto Pacinotti – perché il mercato del lavoro ci richiede figure sempre più formate tecnicamente e proiettate verso l’innovazione e verso l’industria 4.0, di cui queste apparecchiature sono protagoniste”.

Grazie ai docenti ingegneri che affiancano fin dalle prime classi gli studenti, il percorso formativo nel corso dei cinque anni permette di apprendere prima il funzionamento meccanico e i principi base delle lavorazioni, per poi arrivare a comprendere i cicli di lavoro delle macchine moderne.

La dimostrazione del funzionamento del cobot nel laboratorio di corso Gramsci è stata preceduta dall’incontro in Aula Magna a cui sono intervenuti per i saluti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Barbara Paggetti, il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il Vicepresidente della Provincia di Pistoia Gabriele Giacomelli.

Inoltre era presente il Prof. Filippo De Carlo, docente di impianti industriali della facoltà di ingegneria di UniFi, che ha illustrato i progressi nella ricerca relativa alle implementazioni del cobot nelle industrie del territorio incluse le piccole e medie imprese.

“Questa tecnologia – ha sottolineato il professor De Carlo – può fornire un grande contributo all’innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Gianni Ossola, esperto di robotica in Homberger, azienda distributrice di Doosan Robotics e Argeo Bartolomei presidente di CNA industria Toscana hanno parlato delle applicazioni pratiche dei robot collaborativi e dell’esigenza per le scuole di restare al passo con le richieste delle imprese.

“Sono gli stessi nostri studenti a domandarci opportunità formative proiettate verso l’innovazione – ha osservato il vicepreside dell’Istituto, professor Edoardo Baroncelli presentando Francesco Matani, frequentante la classe terza, che è stato il primo a farne richiesta.

Istituto De Franceschi – Pacinotti