PISTOIA. Stamani al liceo artistico Petrocchi di Pistoia è stato presentato il Palio della Giostra dell’orso 2023.

Il bozzetto è stato realizzato da Ester Vannucci della 3° A del corso design del tessuto (gli insegnanti referenti del corso sono le professoresse Mariagiovanna Mazzocco e Arianna Giuntini), scelto tra i diversi disegni presentati dagli studenti del Petrocchi.

«Si rafforza così la collaborazione tra Comitato cittadino, Comune di Pistoia e liceo artistico nell’ottica di coinvolgere sempre di più e far riscoprire ai giovani le tradizioni pistoiesi – ha sottolineato l’assessore alle manifestazioni jacopee Alessandro Sabella —.

Ringrazio Ester Vannucci per aver saputo ben rappresentare con originalità il significato storico, religioso e folkloristico di uno degli eventi più attesi a Pistoia, la Giostra dell’orso. Il drappo sarà infatti consegnato al Rione vincitore della gara».

Il cencio misura 1,50 di lunghezza per 1 metro di larghezza ed è stato realizzato con una tecnica di pittura indelebile su stoffa. L’opera, creata in verticale, è corredata da una struttura di sostegno.

Nel “drappo” ci sono tutti gli elementi: in alto a sinistra gli stemmi colorati dei quattro Rioni cittadini, in basso a destra i colori bianco e rosso di Pistoia. Tutto il resto è raffigurato in bianco e nero: il santo patrono San Jacopo con a fianco un orso, simbolo di Pistoia, che ha una ghirlanda in testa di colore verde e oro riferimento al tema della “pace nel mondo”.

Al centro del Palio sono raffigurati Palazzo comunale, il campanile e il Battistero di piazza del Duomo insieme a due cavalli: uno in primo piano e l’altro disegnato sopra il Battistero.

Il Palio della Giostra dell’orso sarà presente durante la sfilata storica in città per la vestizione del santo patrono il 16 luglio, dopodiché sarà esposto nella cattedrale di San Zeno fino al 25 luglio, giorno della Giostra dell’orso.

