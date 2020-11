PRESENTI AL FUTURO: “MARATONA ON LINE” SULLE NUOVE SFIDE PER LA MONTAGNA

Aprirà l’evento, che si svolgerà giovedì 26 e venerdì 27 novembre, il Sindaco Luca Marmo, responsabile per Anci Toscana delle politiche per la montagna

SAN MARCELLO PITEGLIO. Si svolgerà giovedì e venerdì prossimo una maratona on line dedicata esclusivamente alla montagna e alle sue nuove prospettive di sviluppo.

Aprirà l’evento il Sindaco Luca Marmo, responsabile per Anci Toscana delle politiche per la montagna. Eccellenti gli ospiti che interverranno alla plenaria di apertura: il ministro per la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, lo scrittore vincitore del premio Strega Paolo Cognetti, l’architetto e urbanista, recentemente pluripremiato per il ‘bosco verticale’ di Milano, Stefano Boeri.

Secondo il Sindaco Marmo, “È venuto il tempo di una rivoluzione di pensiero che rimetta al centro le “periferie”. In questa logica bisogna trasformare il concetto di montagna: da luogo da assistere perché arretrato, a luogo sul quale investire perché portatore di valori. Aria, acqua, energia e spazi aperti apportano valore non alla montagna ma alla comunità intera. E in forza di questo la montagna rivendica un ruolo da protagonista nelle grandi scelte di investimento pubbliche”

Nella due giorni si terranno quattro sessioni tematiche, con la partecipazione di sindaci, esperti, accademici, docenti universitari, associazioni, fondazioni: si parlerà del rapporto tra montagna e città, di risorse e sviluppo, di boschi e foreste, di presidio del territorio. “L’obiettivo – prosegue Luca Marmo – è far sì che le risorse comunitarie, dai fondi strutturali al Recovery Fund, siano impiegate al meglio per riconnettere i grandi centri con le periferie, le città con i borghi, le aree metropolitane con i territori”.

Iscrizione: https://www.eventbrite.it/…/biglietti-presenti-al%E2%80%A6

Programma: https://ancitoscana.it/images/Prsenti_al_futuro_Montagna_7.pdf

Comunicato stampa: https://ancitoscana.it/component/k2/2973-presenti-al-futuro-le-nuove-sfide-per-la-montagna-focus-il-26-e-27-novembre.html

[comune di san marcello piteglio]