presidenti rimpianti. GAETANO, NON FU PRESIDENTE, PURTROPPO!

Ci saremmo evitati di parlare della scomparsa del già probiviro della Misericordia Gaetano Maniscalco, ma la papera di bimbominkia Luca, ci costringe a un pubblico ripasso: repetita juvant!

AGLIANA. Il coccodrillo apparso sulla pagina Fb del Sindaco Pedrito ci costringe a richiamare i fatti trascorsi nella locale Misericordia, oggi passata al controllo di Franco Benesperi, che sollecitiamo a fare un ripasso della ricca collezione di testi presenti nel preistorico Q/News, del quale riportiamo quì l’apripista.

Per questa inchiesta, il magnifico Presidente Artioli, querelò la testata, salvo poi vedere dimostrata in aula la correttezza delle informazioni e quindi residuando la sua volontà persecutoria di “imbavagliare” l’unica stampa libera. Il tempo è stato però, galantuomo e oggi possiamo dire che, con Gaetano Maniscalco come Presidente, la Confraternita di Agliana avrebbe un mezzo milione in più in cassa, questo il costo del buco artioliano con i Mangoni.

Maniscalco, non è mai stato presidente, ma solo probiviro, ancorché la figura di tale soggetto di garanzia (a inutile tutela dei soci e volontari) è una mera formalità, per comporre ovunque gli organigrammi aziendali e incipriare i board direttivi.

Il volontariato, quello vero, non ha bisogno di sindacati o tutori, ma ad Agliana, vige costante – e ci sembra che il problema sussista ancora (Francone, scuotiti!) – la cultura aziendalistica dell’Artioli, che però sbagliò non solo la gestione della penosa vicenda di lite con i due Mangoni, ma anche il piano di ammortamento del finanziamento con Intesa, poi rinegoziato nel 2018.

La definizione di “organizzazione di volontariato” purtroppo, deve essere affiancata da quella di “azienda”, come ha ben spiegato il governatore Eugenio Giani e dunque non s’arrabbi la pavoncella.

Oggi è lei la probivir* (perdonateci l’asterisco, ma qui non si può coniugare in latino con il femminile perché il pm scout Curreli potrebbe rinviarci a giudizio, per un altro nuovo reato, il sessimo terminologico).

Del resto Hilary è una giurista e sa benissimo come “funziona il sistema” avendo partecipato per oltre un anno ai lavori del Consiglio nazionale e però dimettendosi rapidamente, viste le gravi anomalie di gestione che affiorano come un iceberg da 60 milioni di euro.

Noi all’epoca, la contattammo per avere lumi sulla posizione dei discriminati e famosi volontari respinti, i coniugi Vagnozzi-Signori che, nonostante il servizio svolto, vennero esclusi dal sodalizio e ciò, chiaramente senza spiegazioni, con il sistema del “quì-comandiamo-noi”.

Il probiviro, rispose al citofono della sua casa ma sapendo che era un giornalista che indagava sulle misericordiose vicende, alzò le braccia al cielo evitando qualunque risposta o considerazione, lasciandoci per questo delusi di cotanta prudenza che sconfinò con la reticenza, visto il vasto interesse pubblico dell’argomento.

Ancora oggi, la Misericordia di Agliana viaggia probabilmente con un taglio di un 30% della forza dei volontari che potrebbe avere se non fosse stata condotta in questa gestione familistica e protettiva. Protettiva da cosa si chiederanno alcuni lettori?

Lasciamo l’argomento alla vostra valutazione, riproponendovi la missiva che la Arciconfraternita di Pistoia, spedì a quello che era un valido collaboratore di redazione, stimato consigliere di opposizione e ancora affidabile, perché non drogato dall’illusione di un isterico (così lo chiamano i suoi dirigenti) esercizio di potere.

Luca Benesperi, girò prontamente la nota pervenuta ad Attilio e tale nota è stata decisiva per dimostrare al Giudice Floris la correttezza dell’inchiesta giornalistica, sulla quale il Magistrato ha steso una pesante coperta di silenzio essendo tutto purtroppo vero e storicamente dimostrato.

PS: a proposito di querela bavaglio, ma com’è andata la lite con il giornale? E quanto è costata alla Misericordia la parcella dell’Avvocato Antonio Bertei? L’avete scritta a bilancio o l’avete raggruppata con le spese di consulenza per confonderle come avete fatto con i 400mila euro dei Mangoni?

Alessandro Romiti

alessandroromiti@linealibera.info