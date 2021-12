PRESIDI MOBILI ALIA: ECCO DOVE SONO DAL 27 AL 31 DICEMBRE

È possibile ritirare le chiavette A-pass e i kit di raccolta, ricevere informazioni e supporto nel conferimento dei rifiuti

PISTOIA. A fianco dell’attività di sostituzione dei cassonetti per la raccolta differenziata della frazione organica, sul territorio comunale proseguono i servizi di presidio e informazione per “accompagnare” i cittadini nella fase finale di trasformazione del servizio e consegnare chiavette A-pass, kit di raccolta, dare informazioni, con l’apertura estesa dell’Infopoint di via Buzzati e presidi mobili attivi dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.

Da domani lunedì 27 fino al 31 dicembre compreso, i presidi delle postazioni mobili si trovano in piazza San Leone presso gli interrati; in via Bure Vecchia Nord e in via Bartolomeo Sestini, presso il parcheggio laterale Panorama; in via Palmiro Foresi presso il parcheggio sul retro del supermercato, a cui si aggiungono anche quelli al mercato di Bottegone, in via D’Angela (il martedì e venerdì), e in piazza San Francesco (il mercoledì) insieme all’Ecofurgone.

[comune di pistoia]