PRESTIGIOSO TRAGUARDO PER LA SCUOLA CALCIO DELL’OLIMPIA QUARRATA

QUARRATA. Pochi giorni fa è arrivata l’ufficialità attesa da tempo. La scuola calcio dell’Olimpia Quarrata è diventata Élite, il massimo livello di riconoscimento per le scuole calcio nel nostro paese.

Un traguardo importante, che ha coronato il percorso di crescita costate della società giallorossa.

“Dopo aver conquistato la promozione nei campionati regionali con le categorie Giovanissimi e Allievi, ed aver ottenuto la gestione dello stadio Raciti, che si somma allo storico impianto Bennati, questo traguardo arricchisce ulteriormente il biglietto da visita della società – dice il responsabile tecnico Vittorio Leporatti — in questi anni la società ha gettato basi solide per il futuro, investendo risorse umane ed economiche per migliorare strutture e formare i propri istruttori.

Per il conseguimento della scuola calcio elite infatti ogni categoria deve avere un istruttore qualificato con patentino Uefa, deve esserci un rapporto istruttori/atleti idoneo e si devono sviluppare progetti che in questi anni abbiamo creato con scuole, nutrizionisti e psicologi.

Ora la sfida continua, dovremo continuare a migliorarci ogni giorno, ma possiamo guardare comunque con soddisfazione a ciò che abbiamo fatto finora”.

La società, nel nome del presidente Vegni, del direttore generale Gerboni e del diesse Sandro Paesano, ci tiene a ringraziare tutto lo staff, le famiglie e i ragazzi che in questi anni hanno scelto l’Olimpia, credendo nel suo lavoro. Da 5 anni la scuola di calcio quarratina collabora con il FC Empoli.

