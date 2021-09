PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO: PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE IL COMUNE SI COLORA DI ROSA

Per tutto il mese di ottobre, dall’imbrunire, le logge del Palazzo comunale in piazza del Duomo saranno illuminate di rosa, colore simbolo della prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa è promossa dalla Lilt

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha aderito anche quest’anno alla Lilt for Women — Campagna Nastro Rosa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro al seno, per informare sugli stili di vita salutari da adottare e sulle visite da effettuare a seconda dell’età.

«Il tumore al seno ancora oggi colpisce una donna su 8 e continua ad essere la neoplasia più frequente in tutte le fasce di età — sottolinea il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale e tutela della salute Anna Maria Celesti —, sono circa 850.000 le donne in Italia che hanno vissuto la malattia.

Grazie però ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il continuo aumento di incidenza (+0.9% ogni anno) la percentuale di guarigioni è oltre l’80% dei casi. Proprio per questo occorre tenere alta l’attenzione e ricordarsi sempre che per guarire è importante intervenire nello stadio iniziale della malattia».

[comune di pistoia]