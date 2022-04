prevenzione dell’ictus. NEUROLOGIA CHIAMA I PAZIENTI IN LISTA DI ATTESA PER GLI ESAMI

Domani all’ospedale San Jacopo nella Giornata di prevenzione dell’Ictus in collaborazione con Alice (associazione lotta Ictus cerebrale)

PISTOIA. Sono già pronte le liste dei pazienti che domani sabato 2 aprile saranno chiamati per effettuare presso gli Ambulatori della Neurologia dell’Ospedale San Jacopo uno screening completo sui fattori di rischio per ictus cerebrale.

L’iniziativa è promossa ed organizzata dalla struttura operativa complessa di Neurologia diretta dal dottor Gino Volpi in collaborazione con l’Associazione A.L.I.Ce. in occasione della “Settimana del Cervello” e del mese dedicato alla prevenzione dell’ictus.

I pazienti che saranno chiamati erano già nelle liste d’attesa della Neurologia e a loro sono stati assegnati nuovi “slot” nel sistema Cup per gli appuntamenti (in tutto una trentina) di domani. Saranno sottoposti a controlli sui fattori di rischio per ictus e a esami strumentali, come il rilevamento della fibrillazione atriale e l’ecocolodoppler completo.

Due Ambulatori verranno invece dedicati all’informazione e alla consulenza sui fattori di rischio coinvolgendo in particolare i cittadini maggiormente esposti.

“L’apertura straordinaria degli Ambulatori è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’équipe specialistica di neurologia e del personale infermieristico coordinato dalla dottoressa Nadia Cunti, che ringrazio —ha sottolineato il dottor Volpi.

“Ormai a cadenza mensile nel nostro presidio ospedaliero – ha commentato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario dell’Ospedale — si realizzano giornate dedicate alla prevenzione, che permettono a molti cittadini e pazienti di incontrare i nostri medici e i nostri infermieri e di poter effettuare anche importanti esami specialistici e, pertanto, sono particolarmente grata al personale per la loro disponibilità nel dedicarsi volontariamente a queste importanti iniziative che hanno ricadute positive sulla salute della popolazione”.

Nei giorni scorsi al San jacopo sono stati intanto aperti due nuovi Ambulatori dedicati alle Demenze e all’Epilessia, con un potenziamento degli Ambulatori specialistici neurologici dedicati di secondo livello che sono passati da cinque a sette; l’attività ambulatoriale ai aggiunge a quella di neurologia-Stroke-Unit svolta in reparto con performance di eccellenza che hanno fatto conseguire alla Neurologia pistoiese il premio Diamante, assegnato ai migliori centri europei nelle cure per l’ictus cerebrale.

