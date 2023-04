PRIMA APERTURA DELL’ANNO PER L’ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

Ecco i musei e gli itinerari naturalistici aperti nel giorno di Pasquetta

SAN MARCELLO PITEGLIO. Con l’arrivo delle primavera e delle festività, l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese apre eccezionalmente alcuni dei suoi musei ed itinerari per offrire a coloro che raggiungeranno il territorio, l’opportunità di trascorrere momenti di svago all’aria aperta e conoscere antiche tradizioni.

In occasione della Pasquetta, lunedì 10 aprile 2023, saranno aperti dalle 15.00 alle 18.00 con visite guidate:

– il Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese (Via degli Scoiattoli, Rivoreta);

– Il Museo Naturalistico Archeologico dell’Appennino Pistoiese – MuNAP (Via Orange, Gavinana, Pt);

– la Via della Castagna e la Via del Carbone (Via di Paoluccio, Orsigna, Pt).

– la Ghiacciaia della Madonnina (Via Modenese SR66, Loc. Le Piastre)

Ingresso a offerta libera

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare il Numero Verde Ecomuseo 800 974102 o consultare il link sempre aggiornato http://www.ecomuseopt.it/lecomuseo-ti-aspetta/