prima scelta. MARIO HA STUDIATO DALLA MERKEL POI È SCESO IN ITALIA E CI HA PORTATO IL VANGELO ROSSO

Facile fare i finocchi col culo degli altri! Anche tu sei come uno della Lega che non riesce a stare zitto e piscia sempre fuori del vaso. Per voi comunisti è una caratteristica razziale non capire: ce lo avete nel Dna…

QUANDO LA LINGUA A FRENO ’UN TU LA TIENI

ALLA FINE TI PIGLIA IL MAL DI RENI.

COSÌ CORRI A PISCIARE E PISCI A CASO:

E ALLA FINE LA FAI FUORI DAL VASO

COSÌ IL DE MIERI SCELTA, esperto di lingua tedesca, difensore del cloruro di vinile; fervente comunista della DDR prima e del casino italiano della repubblica delle banane di Zinga & Conte – Di Maio è lì per fare numero – ora fa come il papa comunista: si mette a difendere l’indifendibile.

Lui non sostiene Pereira, come nel film: ma la Fiorenza & gentile consorte, il mancato sindaco di Serravalle che, in pizzeria, mi augura di morire.

Il quale VladiGhiro è, sì, un privato cittadino: ma solo fino a quando si fa i cazzi sua, Mario. Non quando in un pubblico locale augura la morte a me (lui mi ritiene colpevole di tutto perché, da comunista acèfalo, non capisce che i veri fascisti siete voi della sinistra radical chic, di cui sia lui che la moglie fanno parte in quanto possidenti terrieri di aree su cui sorgono, mi dicono, ville e villette).

Facile, Mario, fare i finocchi col culo degli altri! Anche tu sei come uno della Lega (un certo Billi) che non riesce a stare zitto e piscia sempre fuori del vaso. Per voi comunisti è una condanna non capire: ce lo avete nel Dna

Non sei di Casalguidi se non sei libero di parlare: ma libero di parlare non significa sparare – come fai tu e i tuoi amici Fiorenza/Bechelli – cazzate a raffica!

Ma mi hai mai sentito dire, a me, che vorrei vedere VladiVirus morto stecchito? Non ci penso nemmeno. Ma Linea Libera è registrato anche come giornale satirico: e la satira, come quella di Crozza, batte come la lingua; dove il dente duole.

Se quella sera in pizzeria invece di augurarmi di essere morto, VladiPutin aveva parlato di margherite e villette dalle parti delle Valli, e chi lo avrebbe mai “cacato”?

Ognuno dovrebbe parlare solo di quello che sa e conosce bene. Tu, per esempio, mi dicono che sei un esperto di rame e, quindi:

Parlami di rame, Mariù.

Tu ne sai dimolto e di più!

Gli occhi tuoi belli brillano

E i fil di rame scintillano…

Ma lascia perdere la Fiorenza e VladiDracula. Lui ’un sa ’l che si dice; lei ha da pensare a curare la voce bianca per cantare, ispiratamente, in chiesa.

Se Eugenio Montale ti avesse conosciuto, non avrebbe scritto Felicità raggiunta, si cammina | per te sul fil di lama, ma avrebbe preferito comporre così:

Felicità raggiunta, si cammina

per te sul fil di rame…

Buon cloruro di vinile a tutti i ferventi comunisti di Serravalle! È digestivo.

Edoardo Bianchini

A Casale la satira l’è seria

e non manca nemmeno la materia!

Il simbolo del rame è, stranamente, Cu – ’un vorrà mica di’… Cu…lo?