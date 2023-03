primarie pd. “È IL NOSTRO TEMPO. LE COSE SONO DAVVERO CAMBIATE, CAMBIANDOLE”

L’analisi del voto di Guido Del Fante. Ad Agliana la mozione Schlein ottiene il 76% dei voti

AGLIANA. “Era il 2013 quando ho conosciuto Elly Schlein durante le primarie del PD. Entrambe sostenevamo Giuseppe Civati, portando temi che oggi abbiamo riportato ancora con più forza in questa campagna. Da quel momento ho sempre visto in lei un percorso coerente, lineare, naturale.

Oggi finalmente siamo riusciti e riuscite ad eleggerla come Segretaria del Partito Democratico. Una partita che sembrava impossibile ed invece è stata vinta in modo netto”.

Così Guido Del Fante, iscritto al PD Agliana, uno dei referenti del comitato Piana Per Elly Schlein insieme tante e tanti iscritti come Marco Tirinnanzi ed Eleanna Ciampolini.

“L’elettorato ha dato un messaggio chiaro – continua Del Fante — chiedendo di accantonare le lotte intestine, il partito dei sindaci e di tornare a rappresentare le istanze della base. Sbaglia chi dice che è stato ribaltato il voto degli iscritti e che sarà necessario cambiare il regolamento delle primarie. Questa onda capitanata dalla nuova segretaria è la rappresentazione del partito statico che è diventato il PD.

Pensare di rappresentare una comunità con soli 150 mila iscritti chiudendo alle primarie aperte, quando fuori invece c’è più di un milione di elettori ed elettrici disposte a venire a votare alle primarie è una visione miope e senza una visione futura. Questa nuova ondata di partecipazione ha riportato verso la loro casa coloro che se ne sono andati negli anni, non rinnovando la tessera e non votando più il partito in cui credevano.

Quella di domenica è stata una vittoria di popolo, perchè ha dimostrato di come la dirigenza del partito fosse lontana dal suo popolo, abbandonato da troppo tempo e che con queste primarie ha chiesto un riscatto. Per troppo tempo questo divario con gli elettori e le elettrici non è stato ridotto, ma anzi è stato ingrossato sempre più”.

“L’elettorato aveva bisogno che il partito finalmente portasse messaggi chiari. Un partito che tornasse a parlare con e per le fasce più deboli del paese. Basta alla precarizzazione del lavoro, abbiamo perso troppo tempo in questi anni e dobbiamo tornare a rimettere al centro questo tema che è vitale per le persone. Ambiente ed energie rinnovabili al centro, per un futuro green senza le risorse fossili. Diritti civili, per un chiaro si al DDL ZAN e al matrimonio egualitario”.

“E poi la passione. La passione che Elly è riuscita a trasmettere in questa campagna è stata unica. Con poche e semplici parole, la sua empatia, la sua intelligenza è riuscita a spiegare la visione di futuro a cui potevamo aggrapparci. E ci siamo aggrappati davvero tanto e forte. Tanto da sostenerla a più non posso in questa lunga corsa”.

“Ora comincerà il bello e il difficile del percorso. Sono sicuro che Elly sarà in grado di gestire questa onda straordinaria, insieme all’ordinario del partito. Lo ha detto infatti in conferenza stampa: avremo cura dei valori e della storia del PD, proiettandoli al futuro”.

“In Toscana il risultato è andato ben oltre le aspettative. Questo ci ha permesso di eleggere come segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi che saprà sicuramente riportare al centro la partecipazione e il dibattito. Per troppi anni abbiamo avuto un partito regionale assente e silente che non ascoltava in nessun modo la propria base. Un partito più attento a tutte le zone della Regione, un partito che si batterà per una sanità più a carico dei ricchi e meno delle fasce deboli, un partito che rimetterà al centro temi importanti come l aeroporto, l’ambiente e la gestione dei rifiuti. Lo ringrazio già da adesso perchè so che farà una squadra capace di essere sul territorio, presente e con una visione di futuro”.

“A livello nazionale – continua Del Fante — si prospetta una classe dirigente rinnovata non solo nelle idee e nell’età, ma anche nel metodo di lavoro. Di tutto questo viaggio dobbiamo ringraziare Marco Furfaro che dopo le elezioni del 25 settembre ha riacceso ovunque una speranza. Tutta la passione e la carica che ha, la sta mettendo in questo lungo e duro lavoro che ci aspetta a tutte e tutti.”

“Voglio ringraziare tutte le volontarie e tutti i volontari che hanno permesso di realizzare questa giornata di democrazia e partecipazione”.

“Soprattutto voglio ringraziare le compagne e i compagni di viaggio che hanno contribuito insieme a me ad ottenere ad Agliana un risultato inimmaginabile. Siamo stati un comune molto attivo tra eventi, assemblee, cassettaggio, volantinaggio e affissioni. Siamo stati e state presenti sempre, proprio perchè credevamo come non mai a questo progetto.

La mozione Schlein ad Agliana ha ottenuto infatti il 76% di voti, portandoci così ad essere tra i comuni in provincia dove Elly ha preso più voti”.

“Ora – conclude Del Fante — c’è da mettersi di nuovo al lavoro, per richiamare dentro il partito tutte coloro e tutti coloro che hanno partecipato alle primarie. Adesso questo è di nuovo casa vostra ed avremo bisogno di tutta la vostra partecipazione per sostenere la nuova squadra che verrà”.

“Dobbiamo riparlare di metodo, di visione, di partecipazione. Ritroviamoci subito, tutto l’elettorato, tutti i comitati della provincia, tutti i partecipanti e tutte le partecipanti; non facciamo passare questa carica di rinnovamento e non chiudiamoci proprio ora a livello territoriale.

Abbiamo bisogno di parlare e di rimettere al centro le priorità a cominciare dal lavoro, passando per le questioni ambientali e la gestione dei rifiuti, passando per una nuova mobilità”.

Ci siamo ritrovate e ritrovati.

Ti aspettiamo nel nuovo Partito Democratico!

Guido Del Fante