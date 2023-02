primarie pd. ELLY SCHLEIN STASERA A PISTOIA

Appuntamento alle ore 19 alla Galleria Vittorio Emanuele in via degli Orafi

PISTOIA. [a.b.] Dopo l’assemblea aperta e molto partecipata di Bonelle, il comitato provinciale a sostegno della candidatura di Elly Schlein prosegue il suo percorso programmando nuove assemblee pubbliche su tutto il territorio provinciale.

Stasera domenica 5 febbraio, alle ore 19, alla Galleria Vittorio Emanuele di Via degli Orafi a Pistoia sarà presente la candidata segretaria Elly Schlein, accompagnata dal candidato alla segreteria regionale del PD Toscana, Emiliano Fossi, e dal portavoce della sua mozione, Marco Furfaro.

La candidata alle primarie del Pd con il suo taccuino sarà a Pistoia per ascoltare la voce del territorio e presentare il suo programma che si sviluppa intorno ai tre temi principali: lotta alle disuguaglianze, lavoro di qualità e conversione ecologica.

“Siamo tornati a vedere un entusiasmo e una partecipazione intorno al nostro partito – commentano dal comitato provinciale di Elly Schlein – che purtroppo era assente da troppo tempo. Questo ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Elly Schlein, che in queste settimane sta girando l’intero Paese, sta riportando al centro del nostro dibattito i temi concreti che caratterizzano il vivere quotidiano di ciascuno di noi: contrasto alle disuguaglianze sociali e lotta radicale al cambiamento climatico.

I tanti giovani, che hanno partecipato a Bonelle e che speriamo di incontrare a Pistoia tornano a vedere uno spirito di comunità ed una visione di futuro per loro e per le loro famiglie. Sono i protagonisti di questo cambiamento e di questo processo di rigenerazione di cui il Partito Democratico ha disperato bisogno.”