primarie pd. STEFANO BONACCINI DOMENICA SERA A SANTOMATO

Al circolo Arci insieme al candidato alla segreteria nazionale anche Valentina Mercanti, candidata alla segreteria regionale

PISTOIA. Domenica 12 febbraio, dalle ore 21, il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico nonché Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sarà al circolo Arci di Santomato per presentare la sua “Energia Popolare”.

Mentre proseguono le consultazioni all’interno dei vari circoli sul territorio con i voti degli iscritti, sarà questa una occasione per conoscere da vicino quelle che sono le sue idee per il futuro del partito.

Con lui non mancherà la candidata alla segreteria regionale della sua “mozione”, Valentina Mercanti.

[federica fratoni]