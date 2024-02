primavera al museo 2024. LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA OGGI E DOMENICA NEI MUSEI CIVICI E NELL’AMBITO DELLA MOSTRA REVOX

Domenica 3 marzo ingresso gratuito nei Musei Civici nell’ambito dell’iniziativa #domenicalmuseo

PISTOIA. Nei prossimi giorni, nell’ambito di Primavera al Museo 2024, a cura dei Musei Civici di Pistoia, sono in programma varie opportunità per visitare le sedi e le collezioni dei Musei Civici e per approfondire alcuni aspetti collegati alla mostra Revox di Federico Tiezzi. Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023), in corso a Palazzo Fabroni.

Oggi giovedì 29 febbraio alle 18 nella sala Nigro al primo piano del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, via Sant’Andrea 18, il programma di attività collaterali alla mostra Revox prosegue con l’incontro “Federico Tiezzi incontra Giovanni Frangi”, dialogo con l’artista Giovanni Frangi, il pittore milanese, classe 1959, che ha progettato e realizzato, in linea col suo più recente percorso pittorico, scene e costumi per alcune delle opere video presenti in mostra. L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Domenica 3 marzo, dalle 15 alle 17, sempre al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, si svolge la prima delle Domeniche REVOX per le famiglie, un percorso di visita gratuito dedicato al pubblico delle famiglie: adulti con bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria entro le 13 di venerdì 1° marzo al numero verde di Pistoiainforma 800 012146.

Sempre domenica 3 marzo, prima domenica del mese, è anche #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura. Si potranno, quindi, visitare gratuitamente anche i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) e la mostra Revox di Federico Tiezzi, aperti al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 18.

Il programma di attività collaterali alla mostra Revox in corso a Palazzo Fabroni, nell’ambito di Primavera al Museo 2024, è realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale L’immaginario e con la Compagnia Lombardi-Tiezzi, con il contributo della Regione Toscana sul bando “Toscanaincontemporanea2023”.

Per ulteriori informazioni:

https://musei.comune.pistoia.it/eventi/primavera-al-museo-2024/

musei@comune.pistoia.it

Instagram: @museicivicipistoia

Facebook: Musei Civici Pistoia – Palazzo Fabroni